В Украину возвращаются морозы

В Украину возвращаются морозы

В ближайшие сутки вследствие перемещения арктического воздуха с северо-запада Европы в Украине похолодает, существенных осадков не ожидается, сообщает Интерфакс-Украина.

Узнайте погоду в вашем городе:
    "Без осадков, только днём в Прикарпатье, Закарпатье небольшой мокрый снег", - отметили в Укргидрометцентре.

    Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

    Температура воздуха ночью 4-9° мороза, в Карпатах и восточных областях местами 10-15° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла; в Крыму и на юге Одесской области ночью 0-5° мороза, днём 1-6° тепла.

    В Киеве в субботу без осадков; температура воздуха ночью 6-8° мороза, днём 0-2° тепла.

    По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 08 января самая высокая температура воздуха днём была 7,1 в 1998г., самая низкая ночью -26,6 в 1935г.

    В воскресенье, 9 января, ночью на Правобережье, днём в северных, центральных и большинстве южных областей снег, мокрый снег (в центральных и южных областях кое-где с дождем), местами гололёд и налипание мокрого снега; на остальной территории без существенных осадков.

    На дорогах местами гололедица.

    Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

    Температура воздуха ночью 3-8° мороза, на востоке до 12° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла; на юге страны ночью около 0°, днём 1-6° тепла.

    В Киеве﻿ в воскресенье временами снег; температура воздуха ночью 3-5° мороза, днём 0-2° мороза.

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