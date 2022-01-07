Звезды шоу-бизнеса поздравили украинцев с Рождеством

В ночь с 6 на 7 января весь православный мир празднует Рождество - рождение Иисуса Христа. Светлый семейный праздник собирает близких за праздничным столом - в том числе и знаменитостей, сообщает РБК-Украина.

Звезды украинского шоу-бизнеса душевно поздравили поклонников с Рождеством и поделились на своих страничках в Instagram теплыми праздничными фото.

Телеведущий Юрий Горбунов выложил милое селфи с женой Катей Осадчей, которая позировала без макияжа.

"З Різдвом Христовим!!! Миру всім,злагоди,любові і Божої благодаті!! Христос народився!!!" - написал он .

Украинские звезды поздравили поклонников с Рождеством (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадчая в свою очередь опубликовала яркое праздничное фото, на котором запечатлена на фоне елки в роскошном темно-красном платье-вышиванке.

"З Різдвом! Миру, домашнього затишку та злагоди, здоров’я і душевного спокою! Нехай в цей день найрідніші будуть поруч!" - пожелала ведущая .

Украинские звезды поздравили поклонников с Рождеством (фото: instagram.com/kosadcha)

Джамала поделилась семейными фото с мужем и сыночками возле нарядной елочки.

"Вітаю всіх друзів, хто сьогодні святкує Різдво! Миру та порозуміння нам всім. Мені здається, змінюється часи, змінюються люди. Але почуття - вони ті самі! Любов та доброта були такими ж ще до народження всього. Люблю вас" , - отметила певица.

Украинские звезды поздравили поклонников с Рождеством (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Любимец женщин Олег Винник пожелал, чтобы этот светлый праздник наполнил жизнь теплом и радостью.

"З Різдвом Христовим! Нехай це світле свято наповнює життя теплом і радістю та зігріває любов’ю ваші серця" , - написал артист.

Украинские звезды поздравили поклонников с Рождеством (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Маша Ефросинина очаровала милыми домашними кадрами без макияжа и похвасталась своей кутей.

"С Рождеством, друзья! Всем вкусный кути! И будьте, пожалуйста, здоровы!" - пожелала ведущая .

Украинские звезды поздравили поклонников с Рождеством (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ирина Билык на Рождество собрала компанию из нескольких звезд - Александра Пономарева, Павла Зиброва, Асии Ахат. Исполнители пожелали украинцам Божьего благословения, крепкого здоровья и мира.

Милые Настя Каменских и Потап под елочкой пожелали всем верить в чудеса.

"С Рождеством Христовым. Мысленно обнимаем каждого из вас и желаем вам и вашим близким много тепла, счастья и любви. Будьте здоровы. И всегда верьте в чудеса" , - написала певица.