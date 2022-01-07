Бритни Спирс полностью обнажилась перед камерой

Популярная певица Бритни Спирс продолжает праздновать конец опекунства ее отца Джейми Спирса над ней. В этот раз звезда поделилась своими полностью обнаженными фото, сообщает Обозреватель.

Свои интимные места на снимках она прикрыла только смайликами цветов и розового сердца. Фото появились в Instagram-аккаунте певицы.

В частности, в четверг, 6 января, 40-летняя Бритни опубликовала два селфи в зеркале, на которых она позировала только в белых чулках и кружевном колье.

"Свободная женская энергия никогда не чувствовала себя лучше" , — подписала она фото.

Интимные места она прикрыла только смайликами. Источник: instagram.com/britneyspears

Бритни позировала только в белых чулках и кружевном колье. Источник: instagram.com/britneyspears

В сентябре после слушания по поводу ее опекунства певица поделилась похожей серией фотографий во время отпуска с женихом Сэмом Асгари. Тогда она позировала обнаженной рядом с ванной на открытом воздухе, прикрыв интимные места тоже смайликами. Также в этой серии были фото, на которых поп-звезда стояла топлесс на пляже, прикрывая руками обнаженную грудь.

Обнаженная Бритни Спирс. Источник: instagram.com/britneyspears

Певица обнажилась возле ванной. Источник: instagram.com/britneyspears

Бритни топлесс на пляже. Источник: instagram.com/britneyspears

Отметим, что в ноябре 2021 года суд Лос-Анджелеса официально прекратил 13-летнее опекунство над Бритни Спирс. С 2008 года Джейми Спирс контролировал все личные и финансовые дела своей дочери. Его назначили из-за беспокойства психическим состоянием певицы. Такие меры применяются в судебной практике к недееспособным людям и когнитивным нарушениям.

Экс-охранник Бритни заявлял, что за певицей фактически была установлена тотальная слежка: даже в спальне была скрытая аппаратура для записи аудио. Почти 13 лет знаменитость молчала о том, что ее не устраивает полный контроль над собственной жизнью. И только в июле 2021-го Бритни впервые публично заявила, что опекунство происходит против ее воли.

Под опекой Бритни была с 2008 года. Источник: instagram.com/britneyspears

Во время своей речи, которая продолжалась более 20 минут, Спирс попросила отменить опеку отца Джеймса Спирса над ней. Комментируя свои публикации в социальных сетях, в которых она уверяла, что с ней все хорошо, певица отметила, что это было ложью. Спирс утверждала, что ей против воли давали литий.

Звезда также рассказала, что из-за опеки не может снова выйти замуж и родить третьего ребенка, поскольку ему не разрешают удалить внутриматочную спираль.

Она также объяснила суду, что раньше не высказывалась публично, поскольку думала, что ей никто не поверит.

Сейчас же певица готовится к свадьбе. Осенью она объявила о помолвке со своим парнем Сэмом Асгари - персональным фитнес-тренером и актером. Отношения у пары длятся уже пять лет. Известно, что дизайном свадебного платья Бритни занимается Донателла Версаче.

В сентябре звезда объявила о помолвке. Источник: Instagram

Сейчас источники американского журнала People рассказывают, что после избавления от опеки Бритни уделяет приоритетное внимание времени со своими сыновьями: 16-летним Шоном Престоном и 15-летним Джейденом Джеймсом. В среду, 5 января, источник, близкий к звезде, поделился, что Спирс "прилагает усилия, чтобы больше видеть своих детей, и Сэм также поддерживает с ними связь".