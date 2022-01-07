ГБР опровергло информацию об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал"

Государственное бюро расследований назвало ложной информацию о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является медиахолдинг "Свободные медиа" и заявило, что арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался, сообщает Интерфакс-Украина.

"Подчеркиваем, что в связи с принятием упомянутого судебного решения (об аресте имущества, корпоративных прав, собственником которых согласно государственным реестрам является Петр Порошенко – ИФ), каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не произошло", - сообщила пресс-служба ГБР в пятницу.

В ГБР подчеркнули, что суд наложил арест исключительно на имущество, корпоративные права, собственником которых является пятый президент Украины.

"Подчеркиваем, что решением суда запрещено только отчуждать арестованное имущество, что не лишает собственника пользоваться другими правами", - отмечено в сообщении.

В ГБР напомнили, что при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Главное следственное управление Государственного бюро расследований осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по закупке угля с территории "ДНР/ЛНР"

Партия "Европейская солидарность" 6 января заявила, что Печерский районный суд Киева, вынося решение об аресте активов Порошенко, арестовал также имущество телеканалов "Прямой" и "5 канал".