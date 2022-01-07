СМИ сообщили о задержали племянника Назарбаева (Обновлено)
В Казахстане задержали племянника бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Речь идет об экс-замглавы Комитета национальной безопасности Самате Абише, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.
В частности, издание Orda.kz со ссылкой на источники отмечает, что Абиша задержали в Алматы два часа назад. Подробности и причина задержания пока не сообщается.
Менее, чем через час после публикации сообщения о задержании Самата Абиша, эту информацию опровергли.
"Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша ошибся, эта информация не подтвердилась", - написала главред издания, которое сообщило информацию.
Известно, что Абиш ранее занимал должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Примечательно, что Назарбаева лишили должности главы Совета безопасности Казахстана, и пожизненный лидер нации до сих пор не выступил публично с реакцией на ситуацию в стране. Более того, пока неизвестно его местонахождение.