СМИ сообщили о задержали племянника Назарбаева (Обновлено)

В Казахстане задержали племянника бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Речь идет об экс-замглавы Комитета национальной безопасности Самате Абише, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

В частности, издание Orda.kz со ссылкой на источники отмечает, что Абиша задержали в Алматы два часа назад. Подробности и причина задержания пока не сообщается.

Менее, чем через час после публикации сообщения о задержании Самата Абиша, эту информацию опровергли.

"Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша ошибся, эта информация не подтвердилась", - написала главред издания, которое сообщило информацию.

Известно, что Абиш ранее занимал должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Самат Абиш.

Примечательно, что Назарбаева лишили должности главы Совета безопасности Казахстана, и пожизненный лидер нации до сих пор не выступил публично с реакцией на ситуацию в стране. Более того, пока неизвестно его местонахождение.