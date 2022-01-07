Карантин в Украине: Радуцкий рассказал о послаблениях для непривитых
Невакцинированным украинцам следует ожидать ослабления карантинных ограничений только после завершения пандемии коронавируса, сообщает Деловая столица.
Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил в интервью.
На вопрос журналиста о том, будут ли ослабления карантинных ограничений для непривитых от коронавируса граждан, Радуцкий ответил: когда "не будет COVID-19 – будут послабления".
По его словам, в стране будет и дальше продлеваться адаптивный карантин, пока эпидемиологическая ситуация в Украине не покажет положительных результатов.
"Правительство продлило адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Скорее всего, он будет продолжен и в дальнейшем, пока продолжается эпидемия. Во время карантина будут ограничения, в том числе и требование относительно ношения маски в общественных местах и транспорте", — добавил Радуцкий.