Карантин в Украине: Радуцкий рассказал о послаблениях для непривитых

Невакцинированным украинцам следует ожидать ослабления карантинных ограничений только после завершения пандемии коронавируса, сообщает Деловая столица.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий заявил в интервью.

На вопрос журналиста о том, будут ли ослабления карантинных ограничений для непривитых от коронавируса граждан, Радуцкий ответил: когда "не будет COVID-19 – будут послабления".

По его словам, в стране будет и дальше продлеваться адаптивный карантин, пока эпидемиологическая ситуация в Украине не покажет положительных результатов.