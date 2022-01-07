Макрон рассчитывает в ближайшие дни поговорить с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы продолжаем диалог с Россией. У меня в последние недели было два обстоятельных разговора по телефону с президентом Путиным. И в ближайшие дни будет еще один разговор", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

Макрон называет образцовой координацию США с Европой по теме России.

"Считаю, что диалог между США и Россией как по Украине, так и по более широкому спектру вопросов, - это хорошо. И по этой теме между США и европейцами координация была образцовой", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

В частности, Макрон напомнил, что лично обсуждал с президентом США Джо Байденом контакты последнего с президентом РФ Владимиром Путиным.