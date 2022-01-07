Депутат Госдумы РФ пожелал женщинам Казахстана изнасилований
Депутат от правящей партии "Единая Россия" Олег Матвейчев пожелал протестующим в Казахстане, выступающим против политического влияния Нурсултана Назарбаева, всяческих бед, сообщает Деловая столица.
Матвейчев заявил, что все владельцы салонов мобильной связи в Алматы, которые писали в соцсетях, "когда же уйдет Назарбаев", "должны страдать".
"Их должны разграбить. Жену изнасиловать, машину сжечь, а в задницу засунуть палку для селфи", — написал депутат РФ в Facebook.
В комментариях к посту Матвейчев вспомнил историю оккупации СССР, в течение которой интеллигенты страны "требовали на митингах разрушения СССР и смерти партноменклатуры", а затем якобы "стояли, торговали сигаретами в переходах".
После волны критики депутат удалил свой пост.
Позже политик назвал свой пост резким и извинился.
"Специально резко написал, чтобы привлечь внимание к тому, что происходит в Алма-Ате, где экстремисты творят разбой, сжигают машины, в т.ч. скорой помощи, насилуют женщин и отрезают головы представителям правопорядка. Надо это все фиксировать, дать правовую оценку, и всех виновных должна настигнуть неотвратимость наказания. А так — конечно, все должно быть в рамках закона. Интересно то, что тысячи людей возмущаются мной, а не теми, кто в реальности отрезал голову милиционеру! Прошу прощения у всех, кого мои слова задели", — написал россиянин.