Депутат Госдумы РФ пожелал женщинам Казахстана изнасилований

Депутат от правящей партии "Единая Россия" Олег Матвейчев пожелал протестующим в Казахстане, выступающим против политического влияния Нурсултана Назарбаева, всяческих бед, сообщает Деловая столица.

Матвейчев заявил, что все владельцы салонов мобильной связи в Алматы, которые писали в соцсетях, "когда же уйдет Назарбаев", "должны страдать".

"Их должны разграбить. Жену изнасиловать, машину сжечь, а в задницу засунуть палку для селфи" , — написал депутат РФ в Facebook.

В комментариях к посту Матвейчев вспомнил историю оккупации СССР, в течение которой интеллигенты страны "требовали на митингах разрушения СССР и смерти партноменклатуры", а затем якобы "стояли, торговали сигаретами в переходах".

После волны критики депутат удалил свой пост.

Позже политик назвал свой пост резким и извинился.