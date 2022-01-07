Аэропорт Алматы закрыли до 9 января

Власти Казахстана продлили закрытие аэропорта города Алматы. Воздушную гавань закрыли после того, как ее захватили протестующие несколькими днями ранее, сообщает РБК-Украина.

Аэропорт "Алматы", как сообщил провластный казахстанский телеканал "Хабар 24", будет закрыт до 9 января.

Однако все это время воздушная гавань Алматы будет принимать военные рейсы.

Напомним, из-за закрытия аэропорта "Алматы" из Казахстана не смогла вылететь группа граждан Украины.

Как сообщили в МИД, речь идет о более 40 украинцах. Сейчас дипломаты ищут способ их возвращения домой.

Видео из аэропорта "Алматы" после захвата протестующими.