Как вернуть дизлайки на ютубе: простой способ

С недавних пор ютуб окончательно отключил счетчик дизлайков под видео, от чего пользователи были, мягко скажем, не в восторге. Оно и понятно – раньше по количеству "пальцев вниз" легко было определять фейки, кликбейты, или же просто очередное "шопопало" от горе-блогеров, сообщает УНИАН.

К счастью, есть способ вернуть наши любимые дизлайки.

Для решения этой проблемы можно установить специальное расширение с простеньким названием Return YouTube Dislike, которое доступно для всех популярных браузеров: от Chrome и Opera до Firefox и Edge. Утилиту можно поставить даже на айфон, но для этого нужно, чтобы на смартфоне стоял джейлбрейк.

Как это работает

Ставим Return YouTube Dislikes на свой браузер, включаем расширение и вуаля. Например, теперь мы видим, что один из последних роликов игроблогера Антона Логвинова утонул в дизлайках.