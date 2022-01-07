Послы стран G7 назвали приоритеты своей работы в 2022 году

Послы стран "Группы семи" назвали приоритеты своей работы в новом году, сообщает УНИАН.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте председательства Германии в "Группе поддержки" послов G7 в Украине.

"Почему "Группа поддержки" послов G7 преданно поддерживает процесс реформ в Украине? Потому что ее члены разделяют общие ценности и общее видение независимой, суверенной и процветающей Украины. С этой целью мы поддерживаем развитие Украины как современного, открытого и демократического европейского государства" , - отметили послы.

Они подчеркнули, что приоритетами их работы в 2022 году станет продолжение поддержки независимых институтов, мер по снижению уровня коррупции и достижение экономического роста Украины.

"Это означает не только принятие ключевых законодательных актов, но и их успешную имплементацию и таким образом достижение ощутимых результатов для всех украинцев" , - подчеркнули послы G7.

Как сообщалось, Федеративная Республика Германия начала председательствовать в "Группе семи" или "Большой семерке" (G7) - объединении наиболее промышленно развитых стран (США, Британия, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония), переняв председательство у Великобритании.