Гороскоп на 8 января для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 8 января 2022 года напоминает всем знакам Зодиака: в седьмые лунные сутки любые слова имеют огромную силу. Так что под запретом любая ложь и сплетни, и даже невинный разговор способен обернуться судьбоносными неприятностями, сообщает УНИАН.

Сегодня нужно:

строить планы;

быть позитивным;

заниматься организационными и финансовыми вопросами;

отдыхать;

заниматься со своими детьми;

лечиться.

Сегодня нельзя:

ссориться;

переутомляться;

начинать что-то новое и важное;

проявлять агрессию и затевать скандальные дискуссии;

врать и участвовать в сплетнях;

выпускать эмоции из-под контроля.

Когда Луна растет в знаке Овен, люди часто жалуются на повышенную раздражительность и проявляют эгоизм. Поэтому общаться с окружающими следует осторожно.

Для реализации лучше выбирать те проекты, которые не требуют длительной командной работы, а также больших психологических и просто физических затрат.

Овен

Готовьтесь к сюрпризам! От готовности идти на компромиссы и быстро перестраиваться под обстоятельства зависит сегодня ваш успех.

Телец

Постарайтесь выспаться и отлежаться: пришло время отдохнуть и набраться сил перед будущими трудовыми подвигами. На реализацию каких-то трудоемких дел сегодня всё равно не хватит сил – так зачем лишний раз раздражаться из-за того, что просто не по плечу? Послезавтра сил прибавится – и можно будет переделать всё одним махом.

Близнецы

Сегодня можно и нужно рисковать – но только, если заранее продумать план. Те представители знака, которые всё правильно спланируют в этот день – просто обречены на удачу.

Рак

Главные враги Рака сегодня – его суетливость и жадность. У него хватит сил и эмоционального заряда на любое дело, вот только нужно это дело правильно выбрать из вороха всех его дел – и сосредоточиться именно на нем. А хвататься за всё и сразу – это худшая тактика, которую Рак только может выбрать в этот день.

Лев

День довольно непредсказуемый – зато фартовый: представителям знака сегодня непременно, хоть в мелочах, да повезет. А уж если у Льва есть продуманный план, то здесь и к гадалке не ходи: всё получится!

Дева

Сегодня можно смело экспериментировать и принимать переломные решения. Если задумывались о переходе на новую работу или, скажем, переезде – то именно сегодня звезды рекомендуют определиться с решением окончательно. Дальше тянуть нельзя.

Весы

Весам стоит внимательно смотреть по сторонам – иначе рискуют упустить отличный шанс улучшить свое положение и состояние. Немного внимательности, чуточку коммуникабельности, вежливая улыбка – и удача сама упадет вам в руки.

Скорпион

Не стоит бояться перемен и особенно импровизаций. Скорпион сегодня может столкнуться с новым для себя делом и ему придется обучаться на ходу, но переживать не стоит: немного фантазии и смелости – и всё у него получится.

Стрелец

Отличный день для карьерного продвижения. Если нет возможности для практической презентации своих амбиций перед начальством, то стоит хотя бы мысленно составить план по завоеванию карьерной лестницы.

Козерог

Сейчас не время переть напролом! Лучше немного отступить и в чем-то уступить оппонентам, чем пытаться доползти до конца: победным такой конец не будет. Выжидать и набираться сил – вот лучшая тактика на сегодня.

Водолей

Очень противоречивый день: от Водолея сегодня все чего-то хотят, причем кардинально противоположного и без толковых разъяснений. Разбираться в хитросплетениях задач придется самому, но если разгадать эту шараду получится – Водолей окажется в жирном плюсе.

Рыбы

Чем больше вам сегодня что-то расхваливают, тем более скептично стоит к этому относиться. Иначе рискуете стать жертвой чужих интриг или профукать свои денежки на то, что блестит, но золотом аж никак не является.