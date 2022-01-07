Макрон и Шольц инициировали "нормандскую" встречу

Франция и Германия инициировали встречу лидеров "нормандской четверки" по урегулированию конфликта на Донбассе. Встречу планируют организовать в течение ближайших недель, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"С (немецким - ред.) канцлером Шольцем мы предложили провести еще одну встречу в течение следующих недель... Геополитическая ситуация в регионе требует, чтобы Европа и ЕС предлагали свое видение, действовали и садились за стол переговоров со всеми участниками, чтобы продвигать вперед в этих ключевых направлениях" , - сказал Макрон.

Французский президент также подчеркнул, что вопрос развития общих возможностей Европы в сфере безопасности и обороны будет одним из главных направлений во время председательства Парижа в Совете ЕС.

Лидеры "нормандской четверки" в последний раз проводили встречу в формате видеоконференции в ноябре 2020 года. А до этого главы Франции, Германии, Украины и России встречались в Париже в декабре 2019 года.