Антивирус Norton 360 тайно майнит криптовалюту

В июне 2021 года разработчики Norton 360 встроили в свой антивирус майнер криптовалюты – "ПК и защищен, и зарабатывает". Тогда в компании уверяли, что таким образом они пытаются защитить пользователей от вредоносного ПО для майнинга, сообщает УНИАН.

На днях пользователи антивируса стали жаловаться на невозможность отключения встроенного в него майнера Norton Crypto. Согласно названию, он предназначен для майнинга криптовалюты (а именно Ethereum) "когда ваш ПК не используется" (цитата из официального FAQ).

Казалось бы, ничего криминального в этом нет – тем более, если пользователь сам соглашается с установкой майнера и его и активацией. Но дело в том, что во время своей установки Norton Antivirus никак не сообщает о том, что заодно будет установлен еще и криптомайнер. Более того, функция майнинга активируется, когда антивирус находится в режиме ожидания, несмотря на заявления разработчиков, что Norton Crypto по умолчанию неактивен.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что удалить криптомайнер просто так не выйдет. Для этого нужно снести весь антивирус и почистить реестр. Как отметили пользователи Reddit, новый компонент антивируса ведет себя точь-в-точь как вредоносное ПО.

Кто в зоне риска

Криптомайнер, встроенный в антивирус Norton 360, запускается далеко не на всех ПК, даже если не снять нужную галочку при установке. Проблема затрагивает следующие устройства:

Windows 7 SP1;

Windows 8;

Windows 8.1;

Windows 10;

Поддержка "одинадцатки" на момент публикации материала реализована не была, да и в урезанной Windows 10S майнер тоже не запустится. Также проблема обойдет стороной обладателей ПК на базе Apple macOS или современных дистрибутивов Linux.