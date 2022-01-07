НАТО готово выслушать предложения России по безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс готов выслушать предложения России по безопасности в Европе. Однако переговоры с РФ будут проходить в консультациях с ближайшими партнерами НАТО, сообщает РБК-Украина.

"Мы всегда готовы слушать, что беспокоит Россию. Но для того, чтобы диалог был значимым, мы должны слушать, что беспокоит членов НАТО. Также это должно происходить в консультации с Украиной, Грузией, Молдовой и ЕС" , - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что, несмотря на готовность к диалогу с Россией, страны Альянса должны быть готовы к тому, что дипломатия не поможет сдержать Москву.

"Мы должны быть готовы, что дипломатия потерпит поражение. Сегодня министры подчеркнули, что новая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и будет дорого стоить России" , - сказал он.

Напомним, сегодня состоялось закрытое заседание министров иностранных дел НАТО для обсуждения предстоящих переговоров с Россией.

А на следующей неделе должно состояться заседание глав оборонных ведомств стран НАТО при участии Украины и Грузии.

Добавим, на следующей неделе США и НАТО обсудят с Россией предложенные ею "гарантии безопасности" в Европе. Российские предложения, в частности, включают запрет на вступление Украины в НАТО.