Названы самые популярные авианаправления среди украинцев

По итогам 2021 года граждане Украины чаще всего летали в Турцию. Пик бронирований авиабилетов в эту страну пришелся на весну – 24%. Также в тройку самых популярных направлений вошли Польша и Грузия, заняв второе и третье место соответственно, сообщает UBR.

При этом Польша временно уступила вторую позицию Грузии в сезон летних отпусков. По этому направлению украинцы забронировали десятую часть (10%) билетов от общего количества.

Также в список популярных направлений в первом полугодии попали ОАЭ и Беларусь. Последняя находилась на третьем месте до мая, пока авиакомпании не ввели ограничения на перелеты через эту страну. Кроме того, летом украинцы активно летали в Черногорию и Грецию, а осенью – в Италию и Испанию.

Не особой популярностью в прошлом году пользовались страны Африки. Меньше граждане бронировали билеты в Конго, Анголу, Зимбабве и Мавританию, что связано со стоимостью билета. На начало марта перелет в одну сторону обходился от 14 800 грн.

Также минимальным спросом пользовались такие направления, как Босния и Герцеговина, Непал и Бангладеш.

Кроме того, сократился период предварительного бронирования. В период пандемии граждане планируют путешествие за 40 дней до вылета, а ранее было 50 дней.

“Мы замечаем, что украинцы все больше путешествуют. Например, в 2021 году, несмотря на пандемию и карантинные ограничения, объем бронирования авиабилетов через сервис Aviasales.ua среди украинцев увеличился в шесть раз", – указала менеджер компании Елена Кириенко .

По ее словам, за последний год самыми популярными направлениями среди отечественных туристов был пляжный отдых и страны Европы.

Напомним, в октябре этого года больше всего пассажиров обслужил Международный аэропорт "Борисполь". Также в тройку лидеров вошли аэропорт "Львов" и "Киев" (Жуляны).