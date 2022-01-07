Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ у Катериновки

Позиции украинских военных обстреливали из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает Корреспондент.

С начала суток на Донбассе сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ вблизи Катериновки. Об этом пишет пресс-центр штаба ООС в пятницу, 7 января.

Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных возле Катериновки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Обошлось без потерь среди бойцов ВСУ.

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавили в штабе ООС .

Сейчас подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию на Донбассе.