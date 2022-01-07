Иран готов к двусторонним переговорам по сбитому МАУ

Иран готов к двусторонним переговорам со странами, потерявшими своих граждан в результате крушения самолета МАУ, сообщает Новое время.

Об этом говорится на сайте МИД страны.

"Иран подтверждает свою готовность к сотрудничеству на двусторонней основе с каждой из этих стран" , — говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что переговоры должны проходить с уважением к «суверенитету, внутреннему законодательству и международным обязательствам правительств».

В Тегеране также заявили, что «некоторые конкретные страны» пытаются использовать авиакатастрофу «в своих политических целях».

Накануне МИД Украины опубликовало совместное заявление по итогам встречи Международной группы по координации и помощи жертвам рейса PS752, куда входят Украина, Швеция, Канада и Великобритания, в котором указано, что Иран избегает своих международно-правовых обязательств и отказывается от переговоров по поводу компенсаций после катастрофы.

Что известно об уничтожении Boeing 737 под Тегераном

Самолет Boeing 737−800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января 2020 сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. Погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 11 украинцев. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.

На четвертый день после катастрофы иранская сторона официально признала, что самолет МАУ сбили ее военные, которые ошибочно приняли его за враждебную цель.

Расшифровка бортовых самописцев подтвердила, что лайнер был исправен и потерпел крушение из-за попадания двух противовоздушных ракет.

Согласно записи, первая нанесла самолету значительные повреждения, но двигатели не отключились, а пилоты пытались контролировать полет, однако другая уничтожила воздушное судно.

Иран настаивает, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки оператора ПВО, а не по приказу военного руководства страны. Украина не согласна с этой позицией и требует допуска к расследованию и денежную компенсацию.

Обвинения в причастности к уничтожению самолета МАУ были предъявлены десяти иранским чиновникам, но их имена и должности Тегеран не раскрывает.