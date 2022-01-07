В Госдуме РФ готовятся признать независимость "Л/ДНР"
Коммунистическая партия России подготовила проект постановления о признании независимости террористических "ДНР" и "ЛНР" и намерена внести его на рассмотрение Государственной Думы РФ в ближайшее время, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев.
"КПРФ уже подготовила проект, по аналогии с Южной Осетией и Абхазией, признания независимости "ДНР" и "ЛНР", — сказал он.
По словам Тайсаева, документ будет рассмотрен и принят уже в ближайшее время.
Депутат при этом подчеркнул, что альтернативы Минским соглашениям нет.
"Но те фашистские власти, которые есть в Киеве, делают все, чтобы не реализовать эту задачу, они затягивают специально", — добавил он.
Министерство иностранных дел России рассчитывает, что США "повлияют" на незыблемую позицию Украины, и Киев все же согласится сесть за стол переговоров с главарями террористических группировок "Л/ДНР"