В Госдуме РФ готовятся признать независимость "Л/ДНР"

Коммунистическая партия России подготовила проект постановления о признании независимости террористических "ДНР" и "ЛНР" и намерена внести его на рассмотрение Государственной Думы РФ в ближайшее время, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев.

"КПРФ уже подготовила проект, по аналогии с Южной Осетией и Абхазией, признания независимости "ДНР" и "ЛНР" , — сказал он.

По словам Тайсаева, документ будет рассмотрен и принят уже в ближайшее время.

Депутат при этом подчеркнул, что альтернативы Минским соглашениям нет.

"Но те фашистские власти, которые есть в Киеве, делают все, чтобы не реализовать эту задачу, они затягивают специально" , — добавил он.

Министерство иностранных дел России рассчитывает, что США "повлияют" на незыблемую позицию Украины, и Киев все же согласится сесть за стол переговоров с главарями террористических группировок "Л/ДНР"