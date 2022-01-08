Рециркуляция воздуха в машине: для чего нужен режим

У климатической системы современного авто может быть много функций, но есть одна, которая без преувеличения жизненно важна для всего экипажа. Речь о режиме рециркуляции воздуха, который на самом деле отвечает не только за качество атмосферы в салоне, сообщает 24 Канал.

Эту кнопку (которая теперь не всегда является реальной кнопкой) по простому называют рециркуляция, хотя на самом деле правильнее будет назвать ее переключателем каналов забора воздуха в салон. Действие климатической установки автомобиля базируется на распространении по салону потоков воздуха: подогретого зимой, охлажденного летом или просто свежего уличного воздуха, иногда отфильтрованного, а иногда нет – в зависимости от наличия салонного фильтра на входе.

В большинстве современных автомобилей рециркуляция включается кнопкой. Раньше были распространены рычаги и ползунки.

Для всех трех случаев автомобиль может забирать воздух либо с улицы, либо из салона, и часто это обстоятельство принципиально. Режимом рециркуляции называют схему, когда воздух для печки, кондиционера или для вентиляции берется из салона.

Итак, когда рекомендуется режим рециркуляции воздуха:

Когда впереди едет машина, выдающая большое количество выхлопных газов. Важно именно вовремя перейти на забор воздуха из салона, чтобы вентилятор не успел засосать порцию зловонного выхлопа – ведь проветрить интерьер удастся только после обгона загрязнителя воздуха. Строго говоря, этот пункт не обязателен для водителей современных автомобилей с эффективными угольными фильтрами салонного воздуха.

Когда автомобиль едет по пыльной дороге, или, например, движется по участку, рядом с которым идет ремонт или работает сельхозтехника. Современные салонные фильтры могут защитить пассажиров от пыли, но, нажав кнопку, можно немного сэкономить ресурс фильтра.

Даже если в машине есть салонный фильтр, перед въездом в облако пыли лучше включить режим рециркуляции.

Когда хочется быстро прогреть (или охладить) салон. Чтобы теплообменник отопителя нагревал не морозный уличный воздух, а уже подогретый воздух из салона, нужно нажать "рециркуляцию". То же касается охлаждения салона кондиционером летом. Причем иногда советуют вообще использовать “кондишен” исключительно при нажатой кнопке рециркуляции. Это не совсем правильно, но об обратной стороне этой кнопки мы пишем ниже.

Вопреки всем полезным сторонам режима забора воздуха из салона, его нельзя использовать все время. И тому есть несколько важных причин.

Почему нужно иногда выключать рециркуляцию

Зимой в режиме рециркуляции обязательно запотеют окна, значительно ограничив поле зрения водителя. Причем это может произойти настолько быстро, что водитель не успеет разобраться в чем дело и среагировать.

Запотевание окон – настоящий враг водителя: из-за включенной рециркуляции видимость критически ухудшается. Не забывайте выключать этот режим

Опасность зимнего запотевания еще в том, что влага на стекле может замерзнуть, и на оттаивание этого инея придется тратить время и горючее. Да и в летнюю пору, например, во время дождя, при закрытой задвижке забора наружного воздуха окна могут вдруг запотеть. Наконец, если пассажиров в машине надолго лишить доступа свежего воздуха, они могут почувствовать легкое кислородное голодание – усталость, сонливость. А это небезопасно для водителя, который должен быть постоянно сконцентрирован.

Способствует запотеванию стекла в режиме рециркуляции большое количество пассажиров в машине, особенно если они нетрезвы или просто много говорят. Имейте в виду, что даже при выключенной рециркуляции стекла могут потеть – потому что салонный фильтр воздуха забился и не пропускает через себя в интерьер нужное количество свежего воздуха. Поэтому за чистотой фильтра нужно следить, ведь иногда он нуждается в замене раньше, чем наступает время планового ТО.

Чтобы вернуть запотевшему стеклу прозрачность, бывает мало переключить забор воздуха на “улицу". Для ускорения дела нужно включить кондиционер, а при его отсутствии – приоткрыть несколько окон, чтобы организовать течение воздуха извне.

В современных авто имеется кнопка ускоренного распотевания лобового стекла: активируется интенсивный обдув, кондиционер и электроподогрев (при наличии)

Во многих современных автомобилях включение и отключение режима рециркуляции в некоторых случаях берут на себя кнопки ускоренного распотевания (интенсивного обдува) лобового стекла. Вместе с направлением основного потока воздуха на лобовое стекло, эта кнопка автоматически активирует кондиционер, который сушит воздух и стекла.

Рекомендация:

Садясь за руль автомобиля, особенно чужого, незнакомой модели, водитель должен знать, как активизировать режим рециркуляции. Ведь лобовое стекло может запотеть неожиданно – например, после въезда в полосу тумана, попадание в грозовой шквал и т.д. И если лобовое стекло вдруг станет непрозрачным на скорости, времени на поиски той же кнопки может уже не найтись. Тем более что на некоторых слишком "осовремененных" моделях рециркуляцию нужно включать через меню сенсорного дисплея.