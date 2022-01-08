"Пицунда", "дипломат" и не только: удивительные цвета автомобилей СССР

На заре массового серийного автопрома, чуть более 100 лет назад, персональный транспорт в основном окрашивали в черный и прочие утилитарные цвета. В послевоенное время актуальность обрели зеленые оттенки – "остатки" камуфляжной краски. Но уже после середины ХХ столетия в моду вошли яркие разнообразные палитры, сообщает Обозреватель.

ГАЗ-А всегда был черным. Источник: kolesa.ru

Покупатели голосовали кошельком за красочные автомобили, которые радуют глаз. На удивление в эту моду ввязался и СССР. Но, как всегда, не обошлось без условностей. Если в США и Европе покупатели могли выбрать необходимый цвет кузова по душе, то советские граждане брали то, что давали. На что еще можно было рассчитывать после многолетней очереди за автомобилем? СССР – не место и не время для индивидуального выбора.

Поэтому покупатели ездили на желтых автомобилях вместо синих или получали красные машины вместо зеленых. Попадались и совсем необычные цвета. Конечно, встречались и экзотичные названия оттенков. Об этом и поговорим.

21-ая "Волга" старалась быть яркой, даже чересчур. Источник: kolesa.ru

В 1956 году стартовало производство ГАЗ-М21. Этот автомобиль и ознаменовал "разноцветие" местного автопрома. Держите в уме, что автомобиль советский, и попробуйте отгадать количество оттенков кузова. Пять? Может десять? Или даже двадцать? На самом деле – 160!

Но конструкторы вовсе не старались угодить вкусам покупателей, которые в СССР не привыкли к разнообразию. Просто технологии производства автомобильных эмалей не позволяли добиться одинаковости условных зеленого или голубого оттенков от партии к партии. Цвета отличались так сильно, что всякий раз приходилось вводить новые артикулы. Их количество достигло 160.

Палевый цвет для ВАЗ-2101. Источник: kolesa.ru

Для ВАЗ-2101 можно выделить несколько цветов с необычными названиями: палевый (бледно-желтый или бежевый), испано-красный (вероятно, просто "красный" звучал недостаточно интересно) и оливковый – этот оттенок уж точно можно считать экзотическим: советские граждане в большинстве своем с оливками не были знакомы.

ВАЗ-2103 в цвете "Дипломат". Источник: kolesa.ru

Позднее в ВАЗ-2103 появился цвет кузова с интеллигентным названием "дипломат" – темно-синий, почти черный оттенок. А у ВАЗ-2106 был "Пицунда" – проще говоря, темный изумруд.

"Москвич" АЗЛК-2140 презентовали в двух необычных цветах "Орфей" и "Снежная королева" – золотистом и серебристом металликах. Интересно, что поэтичные названия сходу не отражали сущность и сложную технологию производства новых оттенков.

Металлик "Орфей" для АЗЛК-2140. Источник: kolesa.ru

"Москвич" в цвете "Снежная королева". Источник: motor1.com

Этот же автомобиль впоследствии получил еще несколько металликов с необычными названиями: "Аллигатор", "Садко", "Форель". Последний – серо-голубой, но не розовый или красноватый, как некоторые могли подумать.

Металлик "Форель". Источник: kolesa.ru

АЗЛК-2141 в свою палитру получили целую россыпь скучноватых бежевых оттенков. Впрочем, из интересного у них были только имена: "Таврия", "Гоби", "Арахис".

Разные оттенки бежевого, которые оригинально назывались. Источник: kolesa.ru

Завершить подборку хочется цветом с праздничным названием "Брызги шампанского" для ВАЗ-2108 и 2109. Даже напрашивается произвольный девиз СССР: от шампанского – только брызги, от автомобиля – ВАЗ... Такое уж было "разнообразие".