Захарова назвала "хамскими" слова Блинкена о российских военных

В Москве резко отреагировали на замечание главы Госдепа о том, что если в доме оказались россияне, их бывает сложно заставить уйти, сообщает Корреспондент.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен "в типичной для себя хамской манере" пошутил о событиях в Казахстане. Так Захарова прокомментировала заявление Блинкена о вводе войск ОДКБ в страну в Telegram.

"Когда в твоем доме оказались россияне, их бывает сложно заставить уйти", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос о призыве президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева ввести в страну войска ОДКБ.

"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующее: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться живыми, не быть ограбленным или изнасилованным", - написала Захарова в ответ на высказывание Блинкена .

Напомним, российские военные продолжают прибывать в Казахстан для подавления протестов и беспорядков. Накануне в Минобороны РФ заявили, что более 75 самолетов ВКС РФ круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента.