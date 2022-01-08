В Украине возобновили работу пункты вакцинации

В Украине в субботу, 8 января, возобновили работу центры и пункты вакцинации от COVID. Накануне их закрывали из-за Рождества, сообщает Корреспондент.

"7 января центры и пункты вакцинации COVID-19 (были, - ред.) закрыты. Уже с 8 января они возобновят работу по обычному графику", - говорится в сообщении .

Контакты и график работы пунктов вакцинации доступны по ссылке или по телефону 0 800 60 20 19.

Также в МОЗ напомнили, что в Украине на данный момент доступны четыре вакцины от COVID-19, которые относятся к трем типам.

"В Украине доступны вакцины от COVID-19 трех типов: мРНК (Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna), векторная (AstraZeneca) и инактивированная (СoronaVac от Sinovac Biotech). Каждая из этих вакцин прошла все необходимые этапы клинических исследований и одобрена Всемирной организацией здравоохранения", - говорится в сообщении .

Отмечается, что прежде чем получить разрешение на использование, все вакцины подлежат очень строгому тестированию и проверкам на безопасность.