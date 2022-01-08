Действительно ли атмосферный мотор лучше турбомотора
В последние годы автопроизводители предпочитают выпуск надувных бензиновых двигателей. Такие моторы имеют несколько преимуществ над "атмосферниками", но есть у них и недостатки, сообщает 24 Канал.
Главные причины повального захвата надувными бензиновыми двигателями – экология и нормы законодательства. Дело в том, что в большинстве стран налоги рассчитываются исходя из рабочего объема двигателя – чем меньше, тем меньше денег нужно отдавать чиновникам. А наличие турбины помогает получить больше мощности из меньшего объема.
Еще одним преимуществом турбомоторов можно назвать их относительную компактность и легкость относительно атмосферных двигателей аналогичной мощности. Но при этом у турбомоторов есть большой список недостатков.
Ресурс
Попытки "выжать" из маленького турбомотора максимально мощности обычно приводят к значительному уменьшению ресурса двигателя. Подавляющее большинство современных надувных агрегатов начинают "есть масло" уже при пробеге чуть более 100 тыс. км, а до 300 тысяч километров без капитального ремонта доживают не часто.
Атмосферные двигатели небольшого объема тоже далеко не всегда могут похвастаться огромными пробегами, но по сравнению с надувными их ресурс значительно больше. Атмосферные моторы объемом более 2 литров обычно могут без проблем проехать полмиллиона километров без вмешательства.
Расходные материалы
Эксплуатация наддувного двигателя всегда дороже. Наличие турбины повышает требования к качеству моторной смазки и периодичности ее замены. Кроме того, на турбомоторах часто используют специальные иридиевые свечи зажигания, которые стоят значительно дороже обычных (хотя и служат дольше).
Также для турбомотора очень важно состояние воздушного фильтра – забитый грязью фильтр очень быстро может вывести турбину из строя.
В общем, межсервисные интервалы для автомобилей с турбомотором рекомендуют сокращать до 7-8 тысяч километров пробега, особенно при жестких условиях эксплуатации.
Прогрев и охлаждение
Турбомоторы очень не любят высоких нагрузок, когда двигатель еще не прогрет. Если "газировать на холодную", можно сильно укоротить возраст турбины и двигателя.
Также надувные моторы не желательно глушить сразу после остановки, если до этого они использовались с максимальной нагрузкой. Чтобы справиться с этой проблемой, иногда устанавливают специальные турботаймеры, которые дают двигателю еще некоторое время поработать на холостых оборотах.
Сложность обслуживания
Конструкция турбомотора более сложная – это предполагает более высокую квалификацию обслуживаемых механиков, наличие специального инструмента и большее количество составных частей, которые могут выйти из строя.
Для пользователя все это не очень важно, но в результате почти любого ремонта он просто получает больший счет с СТО.
Установка ГБО
Установка газобаллонного оборудования на автомобиль с турбонаддувом достаточно сложная процедура. Сложности возникают не только с подбором подходящего комплекта ГБО, но и с настройкой, ведь газ горит дольше бензина и со временем это может нанести вред горячей части турбины.
Конечно, установка ГБО на надувные двигатели возможна, но как и в предыдущем пункте, это требует более высокой квалификации мастера, наличия специального оборудования, более дорогих запчастей и так далее. В результате пользователь вынужден платить больше.
Экономичность
В некоторых режимах турбомотор может потреблять меньше горючего, чем атмосферный аналогичной мощности. Но реальный режим эксплуатации почти всегда нивелирует эту разницу. Чтобы получить оптимальную отдачу от надувного двигателя, его нужно держать в достаточно узком диапазоне оборотов. Атмосферные двигатели более эластичны и могут быть эффективны в большем диапазоне оборотов.
На практике это означает, что надувной и атмосферный двигатель одинаковой мощности не будут сильно отличаться в плане экономичности. Следовательно, на заправках машине с турбодвигателем сэкономить не удастся.
Выводы
Как видим, для обычного пользователя баз спортивных амбиций атмосферный бензиновый двигатель – не такое уж и плохое решение. Однако если хочется большей отдачи с того же объема – без турбины не обойтись. И, конечно, за это приходится платить не только при покупке нового авто, но и на каждом плановом ТО. К тому же будет достаточно высокая потеря в цене подержанного авто, ведь ресурс таких моторов меньше.