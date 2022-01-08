Шоу-кар Buick Blackhawk из Bad Boys II выставили на продажу

В честь 100-летия компания Buick построила шоу-кар Buick Blackhawk. Автомобиль был представлен в 2000 году. Спустя годы уникальный концепт выставили на аукцион Mecum, сообщает Обозреватель.

Купе-кабриолет с жесткой складной крышей принимал участие в различных мероприятиях, посвященных юбилею бренда. Своим появлением на свет он обязан Майклу Даблу, менеджеру подразделение Buick Special Vehicles.

Вдохновение при создании машины дизайнеры экстерьера черпали в образе первого в мире концептуального автомобиля – Buick Y-Job. Источник: mecum.com

Вдохновение при создании машины дизайнеры экстерьера черпали в образе первого в мире концептуального автомобиля – Buick Y-Job 1938 года, автором которого был легендарный шеф-дизайнер GM Харли Эрл. Для модели использовали отдельные стилистические элементы автомобилей марки 30-40-х года. Так, например, облицовку радиатора позаимствовали у серийного Buick 1939 года.

Для модели использовали отдельные стилистические элементы автомобилей марки 30-40-х года. Источник: mecum.com

Blackhawk способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5 секунд. Для этого под капотом машины установили 8-цилиндровый 7,5-литровый атмосферный мотор мощностью 463 л.с от Buick GS, который работает в паре с 4-ступенчатым "автоматом".

Под капотом машины установили 8-цилиндровый 7,5-литровый атмосферный мотор мощностью 463 л.с от Buick GS. Источник: mecum.com

Изготовление концепта доверили бывшему дизайнеру Buick и основателю компании Advanced Automobile Technologies Стивену Пастейнеру.

Салон концепта позаимствовали у модели Buick Riviera 1996 года. Источник: mecum.com

Blackhawk получился достаточно крупным: 5181х1986х1395 мм, а колесная база – 3277 мм. Масса машины – около 1600 кг. Несущий кузов выполнен из стали, а жесткий верх – из стеклопластика. Автомобиль получил задний привод, независимую подвеску всех колес, тормоза Alcan-Baer с перфорированными дисками, а также стильные 18-дюймовые диски с резиной размерностью 295/35 спереди и 295/45 – сзади.

Несущий кузов выполнен из стали, а жесткий верх – из стеклопластика. Источник: mecum.com

Автомобиль выглядел настолько эффектно, что его заметили в Голливуде. В 2003 году он дебютировал в комедийном боевике "Плохие парни" в качестве персонального транспортного средства героя Уилла Смита. После участия в съемках машина отправилась в фирменный музей GM Heritage Center. В 2009 году машину продали на аукционе за $522500. Теперь автомобиль ищет нового владельца, который определится 15 января.