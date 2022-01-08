Елена Зеленская очаровала образом в белом жакете

В отличие от звезд шоу-биза Елена Зеленская не хвасталась в сети кутьей и семейным застольем. Первая леди Украины скромно поздравила с Рождеством и показала новый образ в шерстяном жакете, сообщает 24 Канал.

В четверг, 6 января, Елена Зеленская обратилась ко всем христианам, празднующим Рождество по юлианскому календарю. Она пожелала, чтобы как в этот сказочный вечер, так и в течение всего года уют, добро и спокойствие наполняли каждый дом.

"Всех, для кого рождественские огни сияют сегодня, – с праздником! Уюта и спокойствия в ваших домах! Мира в душе и вокруг! Добра и сил на то, чтобы его творить! Ощущение любви и чуда – сегодня и всегда," , – писала Елена Зеленская в Сочельник.

Рождественский образ Елены Зеленской

Чувственное поздравление первая леди дополнила новогодней открыткой у елки. Она позировала в белом шерстяном жакете с приталенным силуэтом, без пуговиц и воротника. Под лаконичный верх она подобрала ожерелье с жемчугом и золотые серьги-пусеты. Прическа с пробором и праздничными локонами довершила нежный образ Зеленской.