Фатальный выстрел: погиб 18-летний чемпион мира

Победитель чемпионата мира по стендовой стрельбе среди юниоров Кристиан Гилли умер в результате несчастного случая на охоте. 18-летний итальянец выстрелил себе в живот, когда наклонялся, чтобы подобрать патроны, сообщает Обозреватель.

Гилли охотился с друзьями в лесу в Монтекатини-Валь-ди-Чечина, в провинции Пиза, Италия. В какой-то момент Кристиан, нагнувшись, решил взять новые патроны и случайно выстрелил себе в живот.

Кристиан Гилли выиграл чемпионат мира. Источник: instagram.com/cristianghilli

Друзья стрелка сразу вызвали экстренные службы. Парамедики оперативно госпитализировали титулованного спортсмена. В больнице ему сразу сделали операцию, но спасти не смогли. Причиной смерти Гилли стало сильное внутреннее кровотечение, которое не смогли остановить врачи.

Кристиан Гилли являлся лучшим стрелком в юниорской сборной Италии. Источник: instagram.com/cristianghilli

Гилли в октябре прошлого года стал чемпионом мира в командном первенстве и смешанном командном первенстве, Также итальянец занял третье место в итоговом личном зачете на Кубке мира в Лиме, Перу.

Кристиан Гилли. Источник: instagram.com/cristianghilli

В мае 2021 года он выиграл золото в индивидуальных, командных и смешанных соревнованиях на юниорском чемпионате Европы в Осиеке в Хорватии.