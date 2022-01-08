Годовщина крушения самолета МАУ: в Иране открыли аллею памяти

Посольство Украины в Иране во вторую годовщину крушения украинского самолета торжественно открыло близ Тегерана Аллею памяти жертв рейса PS752, на которой были высажены 176 деревьев в память обо всех погибших в трагедии, сообщает Укринформ.

Об этом заявил посол Украины в Иране Сергей Бурдыляк.

"Под Тегераном, в очень живописной местности Лавасан, были высажены 176 шелковиц в память обо всех погибших в авиакатастрофе. Сегодня мы официально открыли эту Аллею и установили 11 памятных знаков с портретами погибших в авиакатастрофе наших соотечественников" , – сказал посол.

Фото: посольство Украины в Иране / Укринформ

Он рассказал, что эта идея посольства была воплощена при поддержке членов семей иранских жертв крушения, с которыми украинские дипломаты поддерживают постоянный контакт, и компании, занимающейся озеленением Тегерана. Заложить Аллею памяти именно в Лавасане предложили члены семей погибших в крушении иранцев, проживающих вблизи этого живописного места. Весной здесь планируют высадить бархатцы и проложить специальные дорожки.

Бурдыляк также проинформировал, что сотрудники посольства вместе с семьями приняли участие в церемонии почтения памяти погибших на месте падения "Боинга".

Фото: посольство Украины в Иране / Укринформ

По его словам, в этом году место трагедии посетило значительное количество иранцев, а местные власти организовали символическую церемонию почтения погибших: в небе кружился вертолет, с которого на землю падали цветы.

Посол Украины сообщил, что на месте авиакатастрофы планируется установить памятный камень, а вскоре создать мемориал.