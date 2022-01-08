В Украину идут снегопады: прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье, 9 января, а погоду на большей части территории Украины будет определять влажная и теплая воздушная масса, ожидаются осадки, сообщает Интерфакс-Украина.

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В западных и северных областях мокрый снег, в Карпатах, Ровенской, Житомирской и Киевской областях значительный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; на остальной территории мокрый снег и дождь, ночью и утром местами гололед.

Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях 7-12° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 4-9° тепла.

В Киеве - мокрый снег, утром днем значительный мокрый снег, температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 января самая высокая температура днем была 8,9° в 2005г., самая низкая ночью -29,2° в 1940г.