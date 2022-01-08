Данилов разочарован отказом Тегерана от сотрудничества в расследовании катастрофы МАУ
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает террористическим актом авиакатастрофу борта МАУ в Иране, произошедшую 8 января 2020 года, сообщает Деловая столица.
"Случившееся 8 января 2020 года было террористическим актом, совершенным против гражданского самолета", — сказал Данилов.
Секретарь СНБО выразил разочарование отказом властей Ирана от сотрудничества в расследовании трагедии и выплате компенсаций за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины".