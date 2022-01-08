Гороскоп на 9 января для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 9 января 2022 года советует всем знакам Зодиака заняться очищением – себя и окружающего пространства, причем как духовным, так и физическим, сообщает УНИАН.

Сегодня нужно:

устроить себе разгрузочный день;

сходить в баню или просто принять ванну дома;

заняться уборкой и разбором любых завалов;

строить планы;

заниматься финансовыми и организационными вопросами;

начинать новые дела;

радоваться жизни.

Сегодня нельзя:

проявлять любой вид агрессии;

выпускать из-под контроля эмоции;

устраивать ссоры;

излишне усердствовать с физической работой – в то же время активный отдых пойдет на пользу.

Главный запрет дня – не проявлять агрессию: в воскресенье Вселенной управляет энергетика Солнца, а Луна сейчас растет в знаке Овен. Такое положение планет мешает людям держать в узде свои эмоции, при этом любая агрессия сейчас – особенно разрушительна и деструктивна.

Овен

Сегодня Овен должен следить за своим внешним видом и поведением. От этого зависит отношение окружающих, а от их благосклонности в свою очередь зависит, смогут ли представители знака добиться того, что задумали.

Телец

Воскресенье у Тельца вряд ли получится провести очень активно: от работы будут отвлекать всякие мелочи, а боевой настрой – подтачивать лень. Вы сбережете себе и нервы, и силы, если просто расслабитесь и отдохнете.

Близнецы

Близнецы сегодня захотят похвастаться. Или прочесть кому-то лекцию, демонстрируя свой ум и богатейший опыт (тоже своего рода хвастовство). Вот только делать это нужно деликатно – чтоб и свои амбиции удовлетворить, и чужое самомнение не ранить.

Рак

Лучше всего у Рака сегодня будет получаться упорядочивание – вещей, мыслей, дел. Этим и стоит заняться. Организуйте пространство вокруг себя – и это принесет свои плоды, в том числе финансовые, и очень скоро.

Лев

Рисковать Льву стоило накануне, в субботу, а вот сегодня представители знака должны быть крайне осторожными: не доверяйте слухам, чужим советам и рекламе. Даже собственная интуиция может сегодня подвести. Поэтому в делах двигайтесь, как по гладкому льду – медленно, неторопливо и прощупывая каждый следующий шаг.

Дева

Сегодня Деве не стоит проявлять инициативу. День вообще не для громких заявлений или одиозных поступков – лучше тихонько отсидеться в сторонке.

Весы

Сегодня Весам стоит чаще улыбаться, а вот отказываться от чужих предложений – не стоит вовсе. Будьте дружелюбнее и мягче с окружающими, и их благодарность вас поразит. Вот увидите: такая тактика принесет богатые и щедрые плоды.

Скорпион

Лучше всего у Скорпиона сегодня будут получаться организационные дела: упорядочить планы, распланировать и разложить по полочкам дела, прибраться на столе или в доме. Такие дела могут на первый взгляд показаться рутинными и немного скучными, но, переделав их сегодня, Скорпион значительно облегчит себе жизнь в будущем.

Стрелец

Хорошее время, чтобы делиться своими планами с союзниками, привлекая их на свою сторону. Также можно отправляться за покупками: поторговавшись, вы сможете значительно снизить цену на приглянувшуюся вещь.

Козерог

Сегодня Козерогу противопоказано игнорировать чужие советы: плохого ему в эти лунные сутки не порекомендуют, а сам он не всегда бывает прав. Не бойтесь пользоваться чужим умом для достижения своих целей.

Водолей

Свои мысли стоит держать при себе: либо украдут идею, либо всё переврут и сделают крайним. Поэтому, как бы сильно не хотелось Водолею сегодня похвастаться своей креативностью – лучше свою гениальность особо не демонстрировать.

Рыбы

Не пытайтесь быть новатором и плыть против течения. Лучше возьмите старую идею, а сэкономленное время потратьте на вдумчивое и кропотливое выполнение. Это будет надежнее, чем искать и обкатывать новые способы.