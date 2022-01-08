На Кипре обнаружили гибрид штаммов коронавируса "Дельта" и "Омикрон"

Новый штамм коронавируса обнаружили ученые на Кипре. Он является гибридом вариантов "Дельта" и "Омикрон", и получил название "Дельтакрон", пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Как заявил заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис, новый штамм имеет генетическую основу как у "Дельты". При этом, отметил ученый, у варианта есть такие мутации, как у "Омикрона".

Кострикис добавил, что в результате исследований удалось найти значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения "Омикроном". По словам ученого, у этого варианта было выявлено 30 мутаций, 10 из которых идентифицировали на Кипре.

Он также уточнил, что новый штамм исследователи назвали "Дельтакрон". Этот вариант обнаружили у 25 пациентов с коронавирусом, из них 11 госпитализированы, а 14 - проходят лечение дома.