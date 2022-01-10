Продукты, которые снижают риск развития сердечных заболеваний
Некоторые продукты противопоказаны людям, имеющим недуги сердца или больные сосуды. В то же время медики разработали кардиотрофический тип питания, который помогает уменьшить не только симптомы и развитие проблем с работой этого жизненно важного органа, но и существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у совершенно здоровых, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
Присутствие каких продуктов в рационе поможет обогатить организм полезными витаминами и микроэлементами и нормализовать работу сердца, рассказала диетолог Анна Завацкая.
Для "сердечников" отлично подойдут продукты, которые богаты:
- калием и магнием (чернослив, курага, цитрусовые, орехи, картофель, гречка, морская капуста, цельнозерновой хлеб, пшенная крупа, петрушка);
- белком (обезжиренное молоко и сыр, рыба и нежирное мясо);
- сложными углеводами (цельнозерновой хлеб, крупы и бобовые).
Что следует исключить из рациона людям с болезнями сердца
Как отметила диетолог, настоятельно рекомендуется "сердечникам" отказаться от продуктов, в которых много насыщенных жиров, трансжиров и сахара. А именно:
- жирные сорта мяса и птицы;
- молочные продукты с повышенным процентом жирности;
- продукты глубокой переработки;
- также желательно не употреблять слишком соленую или сладкую пищу, так как "крайности" тоже чреваты осложнениями состояния.
"Продукты с большим количеством сахара, вроде варенья, джема и сиропа также следует уменьшить до максимума", - призвала специалист, посоветовав заменить их натуральными сладкими овощами и фруктами.
Завацкая добавила, что людям со слабым сердцем обязательно нужно есть каждый день не менее 500 грамм свежих овощей или фруктов.