Аэропорт Алматы закрыли на неопределенное время

Аэропорт города Алматы в Казахстане закрыли на неопределенное время. Ранее говорили, что его откроют 10 января, однако точная дата пока неизвестна, пишет Ольга Белей, РБК-Украина.

"Когда будет восстановлена деятельность аэропорта Алматы пока неизвестно. Ранее в пресс-службе воздушной гавани сообщили, что он закрыт до 10 января. Однако, точная информация о возобновлении его работы появится позже" , - говорится в сообщении.

Напомним, аэропорт города Алматы закрыли 6 января, на следующий день после того, как военным удалось его отбить у протестующих. Также сообщалось, что аэропорт "Алматы" будет принимать военные рейсы.