Ученые раскрыли загадку "таинственной хижины" на Луне
В ноябре 2021 года китайский луноход "Юйту-2" обнаружил нечто любопытное на обратной стороне Луны. Изображение объекта было размытым и вызвало немало теорий. Теперь же аппарат смог приблизиться и определил, что это на самом деле, сообщает УНИАН.
Объект кубической формы с обратной стороны природного спутника Земли был прозван "таинственной хижиной" или "лунным кубом". Некоторые говорили, что его форма выглядела слишком точной, чтобы это был просто камень. Кто-то даже верил, что это нечто, оставленное пришельцами, как монолит в "Космической одиссее 2001 года" Артура Кларка.
После обнаружения объекта луноход отправили на более детальный осмотр, однако на то, чтобы добраться до места, ушли недели.
И вот в пятницу, 7 января, Китай опубликовал информацию о результатах осмотра загадочной находки. Вблизи оказалось, что это на самом деле всего лишь камень, а идеальная геометрическая форма была игрой света, тени и угла съемки.
В то же время один из удаленных операторов лунохода на Земле отметил, что камень чем-то напоминает кролика, а еще один из камней рядом немного похож на морковку. При этом название самого лунохода переводится как "Нефритовый заяц" или "Нефритовый кролик".
В настоящее время луноход "Юйту-2" уже проехал чуть более 1000 метров с тех пор, как три года назад прибыл на обратную сторону Луны, в кратер Фон Карман, в рамках миссии "Чанъэ-4". Это первая миссия, прилунившаяся на обратной стороне.