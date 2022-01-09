Ученые раскрыли загадку "таинственной хижины" на Луне

В ноябре 2021 года китайский луноход "Юйту-2" обнаружил нечто любопытное на обратной стороне Луны. Изображение объекта было размытым и вызвало немало теорий. Теперь же аппарат смог приблизиться и определил, что это на самом деле, сообщает УНИАН.

Объект кубической формы с обратной стороны природного спутника Земли был прозван "таинственной хижиной" или "лунным кубом". Некоторые говорили, что его форма выглядела слишком точной, чтобы это был просто камень. Кто-то даже верил, что это нечто, оставленное пришельцами, как монолит в "Космической одиссее 2001 года" Артура Кларка.

После обнаружения объекта луноход отправили на более детальный осмотр, однако на то, чтобы добраться до места, ушли недели.

И вот в пятницу, 7 января, Китай опубликовал информацию о результатах осмотра загадочной находки. Вблизи оказалось, что это на самом деле всего лишь камень, а идеальная геометрическая форма была игрой света, тени и угла съемки.

В то же время один из удаленных операторов лунохода на Земле отметил, что камень чем-то напоминает кролика, а еще один из камней рядом немного похож на морковку. При этом название самого лунохода переводится как "Нефритовый заяц" или "Нефритовый кролик".

Oh, this is amazing. Close to tears. Ourspace has published an update on the "mystery hut" and it's so underwhelming it's brilliant. It's just a small rock on a crater rim that they're now calling "jade rabbit" for its appearance. Source: https://t.co/frrMKH7RWM https://t.co/GFCIRzqmDu pic.twitter.com/jpDLDS8TZu — Andrew Jones (@AJ_FI) January 7, 2022

В настоящее время луноход "Юйту-2" уже проехал чуть более 1000 метров с тех пор, как три года назад прибыл на обратную сторону Луны, в кратер Фон Карман, в рамках миссии "Чанъэ-4". Это первая миссия, прилунившаяся на обратной стороне.