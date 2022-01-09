Как и сколько алкоголя можно употребить людям с диабетом

Для людей с диабетом важно знать, сколько алкоголя они могут выпить, так как лишняя доза способна спровоцировать резкие колебания уровня сахара в крови. Особенно этот вопрос актуален в период зимних праздников, когда многие "проходят через корпоративы и семейные посиделки", сообщает Обозреватель.

Как рассказал Еxpress со ссылкой на специалистов портала Diabetes.co.uk, диабетикам вовсе не обязательно отказываться от алкоголя полностью. При этом им необходимо помнить о мерах предосторожности.

В то же время, специалисты предупредили, что алкоголь все же может "серьезно повышать риск гипогликемии", то есть очень низкого уровня глюкозы в крови. Они же отметили, что если человек принимает инсулин или другие лекарства от диабета, риск столкнуться с гипогликемией – возрастает.

"В этом случае употребление алкоголя может усугубить ситуацию, потому что алкоголь снижает способность организма восстанавливаться после того, как уровень глюкозы упал. То есть, если вы выпиваете сразу много алкоголя или выпиваете его на голодный желудок, вероятность развития гипогликемии у вас возрастает" – сообщили эксперты портала Diabetes.co.uk .

Они отметили, что такой риск сохраняется в течение суток.

В Национальной службе здравоохранения Британии отметили, что если не принять никаких мер для борьбы с гипогликемией, поведение человека может показаться со стороны странным: при этом у него может быть невнятная речь или появиться необычная неуклюжесть – "будто он пьян".

"Будьте осторожны, когда употребляете алкоголь. Не пейте много, регулярно проверяйте уровень глюкозы в крови, и обязательно съешьте углеводы после того, как вы выпили" , – посоветовали медики.

В Службе рассказали, что существует целый ряд признаков и симптомов диабета. Они включают в себя постоянную жажду, частые позывы к мочеиспусканию, особенно по ночам, а также сильную усталость.

Обратиться к врачу и проверить уровень сахара в крови специалисты посоветовали если у вас:

⦁ плохое самочувствие;

⦁ боль в животе и диарея;

⦁ учащенное глубокое дыхание;

⦁ высокая температура (выше 38 градусов), сохраняющаяся более 24 часов;

⦁ признаки обезвоживания, такие как головная боль, сухость кожи и учащенное сердцебиение;

⦁ сильная сонливость.

Сахарный диабет – неизлечимое заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям. Но при грамотном подходе болезнь можно контролировать. В качестве причины диабета чаще всего называют наследственную предрасположенность. Очень часто диабет развивается у людей, у которых есть близкие родственники с такой же болезнью. Высока вероятность развития болезни у людей с лишни весом.

Во многих случаях болезнь не дает никаких симптомов, и выявить ее можно только с помощью анализа крови.