Врачи назвали привычки, которые помогут продлить жизнь

Каждый человек в мире мечтает о долгой, полноценной и яркой жизни. Принято считать, что долголетие зависит от генетической предрасположенности и на него нельзя влиять. Такое утверждение в определенной степени оправдывает наши недостатки и снимает ответственность за здоровье. Однако это только часть истины. А другая состоит в том, что мы сами можем улучшить настоящее и обеспечить себе долгие годы, сообщает Обозреватель.

Большее, чем генетика, влияние на продолжительность человеческого бытия оказывает окружающая среда, правильное питание и организация образа жизни. Сайт проанализировал имеющуюся информацию и сделал подборку подтвержденных наукой способов, которые помогут прожить дольше.

Избегайте переедания

Утоление голода – естественная потребность живых существ. Однако часто мы потребляем гораздо больше еды, чем нужно для работы организма. К тому же, наше питание не всегда бывает здоровым и сбалансированным, чем скорее вредит, чем приносит пользу.

Избыточный вес не способствует продлению жизни. Источник: pixabay.com

Если вы хотите прожить долго, следует пересмотреть свой рацион и улучшить его. Уменьшение калорийности может пригодиться. Так, исследования популяций долгожителей доказывают связь между низким потреблением калорий и уменьшением заболеваемости и продлением продолжительности жизни.

Не нужно мучить себя голодом и постоянно страдать на диете – ученые уверяют, что снижение количества калорий буквально на 10-15% уже даст положительный результат.

Наполните рацион растительной пищей

Фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, орехи, бобовые и семена должны стать основой вашего меню. Именно они помогают снизить риск многочисленных заболеваний и продлевают жизнь.

Сбалансированное питание подарит здоровье и долгие годы. Источник: pixabay.com

Есть много медицинских свидетельств для подтверждения того, что диета, основанная на растительных продуктах, способна уменьшать риск возникновения рака, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и депрессии, а также снижать смертность среди пожилых людей. Это может быть связано с тем, что растительные продукты содержат все питательные вещества, необходимые организму, помогающие в восстановлении антиоксиданты, а также позволяют насытиться без переедания и удерживать вес.

Употребляйте орехи

Орехи – хороший источник питательных веществ, поскольку содержат магний, медь, ниацин, калий, фолиевую кислоту и витамины В6 и Е. Регулярное добавление их в рацион помогает улучшить работу сердца, снизить давление и уменьшить воспаление, контролировать диабет и метаболический синдром.

Проведенный эксперимент показал, что у людей, регулярно потребляющих орехи, риск смерти был ниже на 4-27%.

Будьте счастливы

Счастливые люди живут подольше. Этот факт подтвержден научно. Поэтому находите повод для счастья в каждом дне и установите собственное благополучие на первое место.

Используйте зубную нить

Какой бы странной ни казалась связь продолжительности жизни с зубной нитью, но она действительно есть. Кроме явной пользы для здоровья зубов и десен, использование этого предмета косвенно защищает от болезней сердца.

Инфекция полости рта может навредить всему организму. Источник: pixabay.com

Если зубы плохо очищены, а десны воспалены, в полости рта развивается хроническая бактериальная инфекция. Размножаясь, бактерии проникают в ваши артерии и образуют бляшки. В то же время организм формирует иммунный ответ на инфицирование во рту, вызывая таким образом воспаление, которое приводит к сужению сосудов и нарушению нормального кровотока.

Будьте активны

О роли физической активности в жизни человека было сказано уже немало. Однако мы часто уклоняемся от ежедневных тренировок, оправдывая себя отсутствием времени или хронической усталостью. Если вы хотите прожить подольше, придется меняться.

Физическая активность – залог долголетия. Источник: pixabay.com

Лучший способ разработать привычку – начать сегодня и повторять ежедневно. К тому же, исследования доказали, что клетки ДНК людей, занимающихся спортом около трех часов в неделю, на девять лет моложе, чем у ведущих пассивную жизнь.

Занимайтесь сексом

Как было отмечено, счастье является одним из атрибутов долгой жизни. Здоровые сексуальные отношения высвобождают эндорфины – гормоны, отвечающие за чувство радости. Поэтому, по мнению ученых, гармоничные сексуальные отношения не только подарят приятные моменты, но могут продолжать нашу жизнь.

Бросьте курить и не злоупотребляйте алкоголем

Вредные привычки отнюдь не в пользу организма и не продлевают нашу жизнь. Так, недавние исследования свидетельствуют, что курильщики могут потерять до 10 лет жизни и имеют втрое большие шансы преждевременной смерти, а люди, которые смогли бросить курить до 35 лет, могут продлить жизнь на 8,5 лет.

Алкоголь и табак могут укоротить вашу жизнь. Источник: pixabay.com

Чрезмерное употребление алкоголя связано с риском заболеваний сердца, печени и поджелудочной железы – органов, необходимых для полноценной и долгой жизни. Не следует исключать алкоголь из рациона, просто употребляйте его умеренно и выбирайте полезные виды. Так, ученые свидетельствуют, что вероятность ранней смерти у мужчин, выбирающих вино, на 34% ниже, чем у тех, кто любит пиво и крепкие напитки.

Избегайте стресса

Хронический стресс и депрессия могут не только ухудшить качество жизни, но и снизить ее продолжительность. Также они оказывают негативное влияние на качество сна и повышают раздражительность. Люди, настроенные оптимистично, живут дольше пессимистов. К такому выводу пришли специалисты и отметили, что бороться с негативом следует с помощью смеха и позитивного взгляда на будущее.

Будьте сознательны

Сознательный выбор в жизни – залог ее успеха. Дисциплинированный человек успешен в разных сферах, заботится не только о других, но и о себе, легче достигает поставленных целей и не рискует собственным благополучием.

Распланированная жизнь убережет от стресса. Источник: pixabay.com

Медики отмечают, что сознательные люди имеют более низкое кровяное давление и меньшее количество психических заболеваний, а также сниженный риск развития диабета и проблем с сердцем и суставами.

Поддерживайте приятный круг общения

Социальные отношения – неотъемлемая часть человеческого существования. Положительные отношения с близкими, друзьями или коллегами по работе, взаимная поддержка и помощь, общий досуг подарят счастье, уверенность и спокойствие, продлив таким образом жизнь.

Выключите телевизор

Отдельных исследований, подтверждающих влияние просмотра телевизора на продолжительность жизни, не проводилось. Однако издание VerywellHealth спрогнозировало определенные негативные последствия.

Телевизор или телефон отнимают драгоценное время. Источник: pixabay.com

Так, просмотр телевидения с перекусами – довольно пассивный досуг, который в большом количестве может привести к избыточному весу. Кроме того, новости и передачи не всегда приятны и интересны, иногда заставляют волноваться и приводят к стрессу, а чрезмерный интерес к телевизору лишает вас времени на другую, более продуктивную и полезную деятельность.

Отдыхайте

Полноценный сон имеет решающее значение для регулирования функций клеток. Есть данные, доказывающие, что долголетие связано с соблюдением режима отдыха. Недостаток сна может вызвать воспаление, сердечные болезни и повышать риск диабета, что не способствует долгой продолжительности жизни.

Проходите профилактические осмотры

Каким бы крепким ни казалось ваше здоровье, с годами системы организма начинают работать иначе. Не избегайте походов к врачу с незначительными жалобами или профилактическим обследованием. Такие простые действия позволят выявить заболевание на начальной стадии и приложить максимальные усилия для эффективного и качественного лечения.

Как видим, качество и продолжительность жизни в наших руках. Если прилагать небольшие усилия смолоду, правильно организовать досуг и питание, то каждому по силам сохранить здоровье на долгие годы.