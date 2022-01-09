Ровно 15 лет назад Apple показала первый iPhone

Ровно 15 лет назад, 9 января 2007 года, Стив Джобс представил первый iPhone. Разработка Apple стала фундаментом, который помог корпорации устроить настоящую революцию на рынке, а саму компанию сделал самой богатой в мире, сообщает Обозреватель.

Издание вспомнило о возможностях устройства, его виде и секрете успеха первого iPhone.

Как выглядел первый iPhone

Во время презентации на мероприятии MacWorld Стив Джобс представил публике первый iPhone. Устройство имело скромный (по современным меркам) дисплей в 3,5 дюйма, было оборудовано 2-мегапиксельной камерой и весило 135 граммов.

Какими функциями был оборудован телефон

Трудно поверить, но разработка Apple во многом уступала конкурентам. По сравнению с другими смартфонами, iPhone даже не поддерживал 3G. В то же время владельцы Nokia и Sony Ericsson могли пользоваться видеозвонками, а в iPhone таковой функции просто не было.

К тому же если в других телефонах по желанию можно было выключать мобильный интернет, то разработка Apple требовала постоянного соединения с сетью. Конечно, в те времена еще не слышали о безлимитных тарифах, а цены на связь в США были довольно высокими.

И это было лишь одним из многих ограничений, которые подстерегали покупателя этого чуда техники. Счастливый обладатель iPhone даже не мог изменить черный фон рабочего стола, другие варианты просто не были предусмотрены.

Еще три года понадобилось корпорации, чтобы добавить возможность копировать и вставлять текст или изображение. Для сравнения следует отметить, что те же телефоны Nokia умели это уже давно.

Анонс нового продукта Apple прошел за полгода до начала официальных продаж.

Главные минусы

Несмотря на ограничения, у устройства было еще несколько существенных недостатков. Одним из самых больших минусов можно считать невозможность включить новый iPhone без подключения к iTunes. Может показаться, что это мелочь, но по сути владелец просто не мог начать пользоваться разработкой Apple без компьютера.

Не менее существенным недостатком являлась камера устройства. Своими размерами она уступала почти всем конкурентам на рынке, а также не имела вспышки и панорамной съемки. Более того, iPhone даже не умел снимать видео – этой функции попросту не было. К тому же отснятые изображения нельзя было отправить с помощью MMS.

Сравнение современного и первого iPhone.

Секрет успеха

Удивительно, что с таким огромным количеством ограничений и недостатков, устройство завоевало широкую популярность. Секрет успеха первого iPhone в мультитач-дисплее. Его экран был способен реагировать на несколько прикосновений, что было действительно впечатляющим в то время. Все остальные телефоны обладали физической клавиатурой, поэтому эта технология стала настоящим прорывом на рынке.

Конечно, продажи первой модели не были впечатляющими, но все же дали начало развитию технологии, изменив цифровой мир.

Характеристики тогдашней новинки Apple.

Дело в том, что сенсорный экран оказал влияние не только на рынок телефонов, но также подтолкнул к развитию соцсетей. Некоторые уже не представляют свой смартфон без Facebook, Twitter или Instagram. Но современный вид и удобный интерфейс они приобрели именно благодаря развитию технологии сенсорных экранов.

Поэтому первый iPhone стал основой, позволившей Apple вырасти в самую богатую в мире корпорацию, разработками которой пользуются миллионы людей со всех уголков Земли.