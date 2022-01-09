Курс валют НБУ на 9 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 9 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 8 января, остается стабильным на уровне 27.46 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 9 января 2022 года.

Курс евро не изменился и остается на уровне 31.04 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 9 января 2022 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.62 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 9 января 2022 года.

Курс фунта стерлингов не изменился и составил 37.17 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 9 января 2022 года.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 29.96 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 9 января 2022 года.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 6.80 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 9 января 2022 года.