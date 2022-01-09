7 ожидаемых фильмов и сериалов Netflix в 2022 году

Стрим-сервис Netflix уже выпустил несколько анонсов фильмов, которые выйдут в следующем году. Богатым на премьеры будет январь, тогда выйдет продолжение сериалов "Озарк", "Испытание соблазном" и "Вслед за жизнью", сообщает Обозреватель.

"Архив 81" – 1 сезон

В январе 2022 года выйдет хоррор-сериал "Архив 81". В сюжете архивист восстанавливает поврежденные видео. Подкасты его затягивают в мистику, которая связана с исчезновением режиссера. К этим событиям причастна сатанистская секта.

Создатели сериала заявляют, что эти восемь серий будут щекотать нервы зрителям, из-за переполнения устрашающими эпизодами.

"Техасская резня бензопилой"

Netflix анонсировал киноленту-хоррор о Техасской резне, которая выйдет 18 февраля 2022 года. Новая история является продолжением оригинального классического фильма режиссера Тоба Гупера. События в новой картине происходят спустя много лет после первой резни.

В сюжете друзья отправляются в путешествие, но совершают большую ошибку. Инфлюенсеры пытались восстановить город-призрак, но им помешал жуткий маньяк – Кожаное Лицо.

"Бриджертоны" – 2 сезон

25 марта 2022 года выйдет продолжение культового сериала "Бриджертоны". Второй сезон снят по мотивам романа Джулии Квин "Виконт, который меня любил".

В сюжете Энтони Бриджертон искал жену во время светского сезона в 1814 году. Поиски долго продолжались и были непростыми. Он пытался завести отношения с приезжей и своенравной барышней Кейт Шарм.

"Изобретая Анну"

Долгожданная новинка от Netflix выйдет на экраны 11 февраля 2022 года. Сериал "Изобретая Анну" о реальной мошеннице из Нью-Йорка, которая попала из-за своих махинации в тюрьму.

В 2000-х Анна обманула элиту Манхэттена на сотни тысяч долларов, создав фонд для пожертвований. Журналист Вивиен пыталась расследовать это дело и узнать, кто на самом деле Анна Делви.

"Ведьмак: Происхождение" – 3 сезон

Премьера – 18 ноября 2022 года.

Мини-сериал "Ведьмак: Происхождение " от Netflix снят по мотивам книг "Ведьмак" Анджея Сапковского, которые работал креативным консультантом новой киноленты. Первый сезон выпустили еще в 2019 году и за месяц после премьеры его просмотрели 76 миллионов зрителей.

Третий сезон состоит из шести эпизодов. Сюжет разворачивается вокруг ведьмака Геральда, представляющего род, которому не чужда магия. Персонажи не стареют и сражаются с монстрами. В мире проходит противостояние эльфов и людей, между ними идет война.

"Серый человек"

Премьера – лето 2022 года.

Художественный фильм "Серый человек" является самым дорогим проектом в истории Netflix. Бюджет боевика составляет 200 миллионов долларов. Фильм снят по мотивам шпионского романа Марка Грини, который стал бестселлером.

В сюжете противостояния профессиональных убийц экс-оперативника ЦРУ Корта Джентри и его коллеги Ллойда Хенсена. Они феерически охотятся один за другим по всему миру.

"Очень странные дела" – 4 сезон

Первый сезон сериала в духе хитов 80-х "Очень странные дела" вышел в 2016 году. По сюжету в маленьком городке исчезает мальчик, а горожане отправляются на его поиски и раскрывают тайну, связанную с секретными экспериментами над детьми. Компанию друзей преследуют чрезвычайные существа-демогоргоны.

В третьем сезоне герои с суперсилами выросли, у них завязываются первые романтические отношения, днако они еще стремятся уничтожить Свежеватель Разума. Поклонники остались в восторге от третьего сезона и признавались, что просматривали финальные эпизоды со слезами. Четвертый сезон выйдет летом 2022 года на стриминговой платформе Netflix.