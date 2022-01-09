В Украине ожидается ухудшение погодных условий
По всей территории Украины 9 января ожидается ухудшение погодных условий. Предупреждают о гололедице и снегопадах, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
В течение суток в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололедица.
Ночью в Карпатах, на территории Ровенской и Житомирской областей, а также утром и днем в Киевской области - значительный мокрый снег и его налипание.
Прирост снежного покрова от 4 до 10 сантиметров.
Непогода может привести к нарушению движения транспорта.
В частности, с 8 по 10 января ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1-0,3 м на реках бассейна Припяти.