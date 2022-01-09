"Реал" разгромил "Валенсию" в матче 20-го тура Ла Лиги
В субботу, 8 января, "Реал" в рамках поединка 20-го тура чемпионата Испании принимал на своем поле "Валенсию" и добился разгромной победы, сообщает УНИАН.
В конце первого тайма лидер "Реала" Карим Бензема открыл счет, реализовав пенальти.
После перерыва Винисиус двумя быстрыми голами снял все вопросы о победителе встречи. "Валенсия" сумела отквитать один мяч тоже благодаря пенальти, но последнее слово было за Бензема, который оформил дубль.
Отметим, что Бензема отметился 300 и 301 голами за мадридцев.
"Реал" Мадрид - "Валенсия" - 4:1
Голы: Бензема, 43 (пен.), 88, Винисиус, 52, 61 - Гедеш, 76
"Реал" Мадрид: Куртуа, Васкес (Начо, 87), Милитао, Алаба, Менди, Модрич (Себальос, 71), Каземиро (Камавинга, 71), Кроос, Асенсио, Бензема (Иско, 90), Винисиус (Вальверде, 87)
"Валенсия": Силлессен, Пиччини (Ирансо, 79), Альдерете, Диакаби, Гайя, Муса (Черышев, 66), Васс, Гильямон, Кошта (Коиндреди, 66; Ману Вальехо, 83), Гедеш, Гомес (Андре Маркос, 66)
Предупреждения: Каземиро, Милитао - Пиччинни, Муса, Черышев
Обзор матча:
"Реал" - "Валенсия": итоги матча
- "Реал" набрал 49 очков, оторвавшись от второй позиции в Ла Лиге на 8 очков при матче в запасе (но "Севилья" свой поединок проведет в воскресенье).
- "Валенсия" с 28 пунктами в активе осталась на 9-й строчке.
- В следующем туре чемпионата Испании "Реал" сыграет против "Эльче" на выезде, а "Валенсия" на своем поле примет "Севилью". Оба матча запланированы на 19 января.