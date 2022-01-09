Штрафы за неприменение кассовых аппаратов могут отсрочить – Гетманцев

Верховная Рада может до 1 февраля отсрочить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов, соответствующие изменения в законодательство предлагает председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает УНИАН.

Об этом он сообщил в эфире одного из национальных телеканалов.

"Я уже предложил соответствующую поправку, думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро, чтобы уменьшить или отменить штрафы для тех, кто зарегистрирует РРО (регистраторы расчетных аппаратов – ред.) до 1 февраля 2022 года" , – сказал нардеп.

Напомним, согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.

Парламент 1 декабря прошлого года принял закон, предусматривающий отсрочка использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022-го.