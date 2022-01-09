"Мучитель" смартфонов назвал самую прочную модель 2021 года

"Мучитель" смартфонов назвал самую прочную модель 2021 года
Фото: Скриншот

Известный техноблогер Зак Нельсон, который ведет на YouTube канал под названием JerryRigEverything, огласил лауреатов виртуальной премии Smartphone Durability Awards 2021, сообщает УНИАН.

В их числе самый прочный, красивый, инновационный и ремонтопригодный смартфон, выпущенный в прошлом году.

  • Самый ремонтопригодный смартфон – Fairphone 4 (второе место у Pixel 6 Pro)
  • Наименее ремонтопригодный смартфон – iPhone 13 Pro Max
  • Самый инновационный смартфон – Samsung Galaxy Z Flip 3
  • Самый симпатичный изнутри смартфон – Legion Duel 2
  • Самый ненадежный смартфон – Legion Duel 2
  • Самый надежный смартфон – Kyocera Duraforce Ultra 5G (названный Нельсоном настоящим "танком")

Мужчина регулярно тестирует смартфоны на надежность, проверяя экраны на защиту от царапин и корпусы на возможность сломать руками, поэтому крайне рекомендуем подписаться.

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