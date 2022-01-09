"Мучитель" смартфонов назвал самую прочную модель 2021 года
Известный техноблогер Зак Нельсон, который ведет на YouTube канал под названием JerryRigEverything, огласил лауреатов виртуальной премии Smartphone Durability Awards 2021, сообщает УНИАН.
В их числе самый прочный, красивый, инновационный и ремонтопригодный смартфон, выпущенный в прошлом году.
- Самый ремонтопригодный смартфон – Fairphone 4 (второе место у Pixel 6 Pro)
- Наименее ремонтопригодный смартфон – iPhone 13 Pro Max
- Самый инновационный смартфон – Samsung Galaxy Z Flip 3
- Самый симпатичный изнутри смартфон – Legion Duel 2
- Самый ненадежный смартфон – Legion Duel 2
- Самый надежный смартфон – Kyocera Duraforce Ultra 5G (названный Нельсоном настоящим "танком")
Мужчина регулярно тестирует смартфоны на надежность, проверяя экраны на защиту от царапин и корпусы на возможность сломать руками, поэтому крайне рекомендуем подписаться.