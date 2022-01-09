"Мучитель" смартфонов назвал самую прочную модель 2021 года

Известный техноблогер Зак Нельсон, который ведет на YouTube канал под названием JerryRigEverything, огласил лауреатов виртуальной премии Smartphone Durability Awards 2021, сообщает УНИАН.

В их числе самый прочный, красивый, инновационный и ремонтопригодный смартфон, выпущенный в прошлом году.

Самый ремонтопригодный смартфон – Fairphone 4 (второе место у Pixel 6 Pro)

– Fairphone 4 (второе место у Pixel 6 Pro) Наименее ремонтопригодный смартфон – iPhone 13 Pro Max

– iPhone 13 Pro Max Самый инновационный смартфон – Samsung Galaxy Z Flip 3

– Samsung Galaxy Z Flip 3 Самый симпатичный изнутри смартфон – Legion Duel 2

– Legion Duel 2 Самый ненадежный смартфон – Legion Duel 2

– Legion Duel 2 Самый надежный смартфон – Kyocera Duraforce Ultra 5G (названный Нельсоном настоящим "танком")

Мужчина регулярно тестирует смартфоны на надежность, проверяя экраны на защиту от царапин и корпусы на возможность сломать руками, поэтому крайне рекомендуем подписаться.