Биткоин продолжил падение на фоне ситуации в Казахстане

Вечером 8 января стоимость биткоина достигла 40 678 долларов – самого низкого показателя с сентября 2021 года.

Сейчас стоимость криптовалюты немного стабилизировалась и BitCoin﻿ торгуется на уровне 41 505 долларов (по состоянию на 12:16 9 января по Киеву).

Как пишет ProFinance﻿, глобальная вычислительная мощность сети биткоинов на этой неделе резко упала после отключения Интернета в Казахстане, куда от китайских репрессий летом и осенью бежали майнеры. Протесты и беспорядки немного утихли утром в пятницу.

Биткоин также оказался под давлением после того, как опубликованные в среду протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США, указали на то, что регулятор, похоже, склоняется к более агрессивным политическим действиям, подрывая аппетит инвесторов к более рискованным активам.

"В настоящее время мы наблюдаем широкое негативное отношение к риску на всех рынках, поскольку опасения по поводу инфляции и повышения ставок, по-видимому, находятся в центре внимания спекулянтов" , - сказал Мэтью Дибб, главный операционный директор сингапурской криптоплатформы Stack Funds.

"Ликвидность в BTC была довольно низкой с обеих сторон, и в краткосрочной перспективе существует риск возврата к середине 30 000-х" , – добавил он.

Etherium﻿, второй по величине токен по рыночной капитализации, упал на 9% до 3089 долларов, самого низкого уровня с начала октября.

События в Казахстане

Глобальная скорость хеширования биткоинов упала после того, как Казахстан отключил Интернет на фоне жестоких протестов. В прошлом году Казахстан стал вторым по величине центром майнинга биткоинов в мире после США. Отключение рубильника подчеркнуло концентрацию майнеров, расположенных в этой центральноазиатской стране.

В среду весь интернет в Казахстане был отключен из-за массовых протестов, которые начались после того, как правительство сняло ценовой потолок на сжиженный нефтяной газ. С тех пор они превратились в серьезный вызов руководству страны и даже спровоцировали отставку президентского кабинета. Через несколько часов после того, как Интернет отключился, хешрейт биткоина упал на 12%, сказал в своем твите Ларри Чермак, вице-президент по исследованиям The Block.

Скорость хеширования - это ключевая мера того, сколько вычислительной мощности требуется для поддержки сети и создания биткойнов. Также важен протокол безопасности биткоинов, который предотвращает двойное расходование токенов.

"Скорость хеширования напрямую не связана с ценой биткоинов, но она дает представление о безопасности сети, поэтому падение может напугать инвесторов в краткосрочной перспективе" , - сказал Маркус Сотириу, аналитик брокера цифровых активов GlobalBlock.

По данным Кембриджского центра альтернативных финансов, в прошлом году Казахстан стал вторым по величине центром майнинга биткоинов после Китая, который раньше был главным центром, но в дальнейшем он резко ограничил майнинг криптовалют.

В последние месяцы Казахстан работал над регулированием своей быстрорастущей индустрии крипто-майнинга. С тех пор страна создала новый реестр, чтобы узаконить пространство.