С какого возраста детям можно есть сельдь: ответ эксперта

Сельдь – очень полезная, вкусная и бюджетная рыба, которую можно и нужно есть всем, ведь в ней очень много необходимых витаминов и микроэлементов. Самое важное – в рыбе есть полезные жирные кислоты Омега-3, сообщает Обозреватель.

Стоит отметить, что есть ее можно в любом виде, делать салаты, мариновать, солить, делать вкусный форшмак, паштеты. Специалисты рекомендуют употреблять ее всем, даже детям.

Основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах рассказала, с какого возраста и в каком виде можно давать детям сельдь.

С какого возраста сельдь будет безопасной для детей

"Если речь идет об сельди как сырой рыбе, которую вы планируете подвергнуть термической обработке и полностью приготовить, то ее можно давать от 6 месяцев, но напоминаю, что каждый вид рыбы является отдельным аллергеном" , – объяснила Виктория.

Можно ли детям есть сельдь

"Но если вас интересует когда же ребенку можно предложить именно соленую/слабо соленую селедку то здесь придется подождать, пока вашему ребенку исполнится 5 лет. По всем международным рекомендациям предложение детям сырых, полусырых продуктов запрещено до 5 лет. Все это из-за высокого риска сальмонеллы, гельминтоза, листерии и других заболеваний" , – утверждает Виктория.

Салат с сельдью

"К таким продуктам также относится красная и черная икра, слабосоленая, вяленая и копченая рыба (в том числе красная, сельдь и тд), яичница "глазунья" и т.д." , – подытожила эксперт.

Употреблять такие продукты можно только после полной 100% термической обработки.