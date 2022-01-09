Боксер Арест Саакян умер после жесткого нокаута (видео)

Российско-армянский боксер суперсреднего веса Арест Саакян скончался из-за травм, которые он получил в бою с Игорем Семернином, сообщает УНИАН.

Спортсмен принял участие в боксерском турнире Короли нокаутов в Тольятти (Россия), который проходил 26 декабря.

В восьмом раунде Семернин мощно поразил Саакяна серией ударов возле канатов, после того тот свалился на канвас. Прямо с ринга пострадавшего забрали в больницу.

В больнице спортсмену провели операцию, после чего случился отек головного мозга. Саакян провел в коме 10 дней и так и не пришел в сознание. Об этом сообщила сестра погибшего в Instagram.

Видео нокаута (не для слабонервных)

Аресту Саакяну было 26 лет. Согласно информации на сайте BoxRec, на его счету 6 побед и 3 поражения в профессиональном боксе. Саакян родился в Варденисе (Армения), а проживал в Новосибирске и выступал за этот город. Первые четыре боя он провел в Таиланде, остальные пять - в России.