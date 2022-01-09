Российского тиктокера Милохина не пустили в Украину

Даню Милохина, 19-летнего скандального тиктокера, не пустили в Украину. Парень пожаловался, что его с друзьями несколько часов продержали в аэропорту после прилета. А потом - развернули обратно, сообщает РБК-Украина.

О своей неудачной попытке прилета в Киев блогер рассказал в Instagram.

Судя по сообщениям блогера, в Киев он прилетел около четырех утра 9 января. Спустя несколько часов ожидания в аэропорту было принято решение: не разрешать Милохину въезд в Украину.

"Чуваки, меня не впустили. Я - враг. Нас обратно развернули" , - говорит в сториз недоумевающий Милохин после около шести часов ожидания.

Кто такой Даня Милохин?

Данила Милохин - российский тиктокер, рэп-исполнитель, музыкант и видеоблогер. В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

Детство было у него трудным. Отец алкоголик, разведенные родители, детский дом - к слову, то же, в котором когда-то воспитывался Юрий Шатунов. После школы пошел в училище, бросил, пристрастился к наркотикам (зависимость якобы поборол). Иногда жил на улице.

Фото: Милохин летит в Киев и еще не знает, что его ждет (instagram.com/danya_milokhin)

Позже такая "фишка" - простого парня со сложной судьбой - помогла ему выделиться среди остальных видеоблогеров.

В 2019 году завел аккаунт в TikTok, куда начал выкладывать видео. На тот момент он жил в Анапе и работал официантом, затем решил переехать в Москву. Тут нашелся продюсер, который стал продвигать Милохина.

Записал несколько треков с российскими звездами: Басковым, группой "Мумий Тролль".

Чем Милохин уже успел оскандалиться?

В последнее время Милохину приписывают нетрадиционную ориентацию, но он все отрицает. Шума наделал его нестандартный костюм - полудевочки-полумальчика на одном из музыкальных фестивалей.

Также Милохина подозревают в употреблении наркотиков. О чем красноречиво говорят некоторые "сливы" видео.