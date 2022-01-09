Главные автоновинки нынешней зимы на украинском рынке

2022-й год начался, и сайт уже знает, о некоторых новинках, которые приедут в Украину нынешней зимой - в течение января-февраля. Вот самые интересные из них, сообщает Autoconsulting.

Начать надо с нового поколения Skoda Fabia. Эта новинка приехала в Украину и ее можно увидеть в автосалонах официальных дилеров. Она уже успела получила пять звезд в рейтинге безопасности Euro NCAP, набрав 78% максимально возможных баллов. Также новая Fabia является серьезным претендентом на звание Car of the Year (Европейский автомобиль года-2022).

Автомобиль построен на фольксвагеновской платформе MQB A0. Такой же, как у Volkswagen Polo и Seat Ibiza. И это не только дало Skoda Fabia доступ к самым современным немецким технологиям, но и сделало ее просторнее. Новая Fabia теперь на 111 мм длиннее, по сравнению с моделью предыдущего поколения. Ныне длина хэтчбека - 4 108 мм. В Skoda также на 94 мм увеличили колесную базу Fabia, в результате чего стало просторнее в салоне и на 50 л вырос багажный отсек. Теперь его объем - 380 л и роскошных 1190 литров, при сложенных спинках задних сидений. И это - почти столько же, сколько у семейных хэтчбеков классом выше.

В Украине автомобиль уже доступен в комплектации Active, Ambition и Style с двигателем 1,0 MPI EVO 59 кВт (80 л.с.) и 5-ступенчатой МКПП, а в марте стартует производство ŠKODA FABIA 1,5 TSI 110 кВт (150 к.с.) 7DSG.

Уже в январе планируем протестировать новое поколение популярного кроссовера Nissan Qashqai. Мы объективно расскажем обо всех его особенностях. Пока можем сообщить, что в Украину новый Nissan Qashqai поставляется с инновационным мощным бензиновым двигателем DIG-T об'ємом 1.3 л. В зависимости от трансмиссии, - 6-ступенчатой МКПП или Xtronic, его мощность - 130 л.с. или 150 л.с., соответственно. Максимальный крутящий момент в версии с МКПП - 240 Нм и 250 Нм в версии с Xtronic. Причем, показатели эффективности нового мотора значительно выше, чем у 2-литрового бензинового двигателя Nissan Qashqai предыдущего поколения.

Полностью электрический Volvo C40 Recharge стремится покорить покупателей не только 2 электромоторами, общей мощностью 408 л.с. Это - первая модель Volvo, в которой совсем не используется не только ископаемое топливо, но и натуральная кожа. Кроме того, С40 Recharge поставляется с одной из лучших информационно развлекательных систем, разработанной совместно с Google. Она дает доступ к Google Assistant, Google Maps и Google Play. А программное обеспечение обновляется удаленно, по воздуху, как в смартфоне.

В феврале мы надеемся увидеть в Украине новое поколение Subaru Forester. Других подробностей пока нет.

А в сети “ММС Украина” надеются увидеть новый Mitsubishi Outlander. Возможно, тоже нынешней зимой.