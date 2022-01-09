Концепт-кары, которые стали реальностью в 2021 году

При почти полном отсутствии работающих международных Моторшоу, на которых автопроизводители, собственно, обычно и презентовали свои концептуальные модели, некоторые яркие концепты легко можно было пропустить. Не говоря уже о том, чтобы отслеживать, как концептуальный автомобиль становится серийным, сообщает Autoconsulting.

Мы выбрали несколько концептов, ставших живыми новинками в 2021 году. То есть - фантастические идеи воплотились в реальность, которая уже доступна потенциальным покупателям.

BMW iX

Эта крутая баварская модель, которая в прямом смысле дышит полной грудью благодаря огромным “ноздрям”, выросла из концепта Vision iNext. Хотя, “ноздри” здесь декоративные, ведь это электромобиль. И он способен на пробег от одной зарядки в 500 км. Цена - больше 80 тыс. долларов.

Впервые представленный на Парижском автосалоне в 2018 году, iNext был мечтой об автономном вождении. Автомобиль имел убирающееся рулевое колесо и превращался в удобную гостиную с вращающимися передними сиденьями для комфортного автономного вождения третьего уровня.

BMW i4

Еще одна баварская новинка, которая выросла из концепта - i4. У серийного варианта электрокара также обещают 500 км пробега. Цена - от 55 тыс. долларов.

Можно сказать, что здесь больше правды жизни. Ведь концепт I4 задумывался, как первое электрическое гран-купе BMW. И оно получилось. Хотя, в концепте I4 планировали почти 700 км пробега от одной зарядки.

Nissan Ariya

Электрический кроссовер Nissan вырос из концепта Ariya. Он имеет пробег около 500 км, цены стартуют с 39 тыс. долларов.

Сам концепт был впервые представлен на Токийском автосалоне в 2019 году. Серийная Ariya действительно очень похожа на концепт. И это - первый электрический кроссовер японской марки. Хотя он и не имеет тех способностей к автономному вождению, которые планировались.

Cadillac Lyriq

В серийном Lyriq пробег от одной зарядки обещают в районе 500 км, цены стартуют примерно от 60 тыс. долларов.

Lyriq - первый электрический внедорожник от Cadillac. И он не ушел далеко от своих концептуальных корней. Серийная версия имеет быструю зарядку, возможность езды без помощи рук по автостраде с функцией Super Cruise от General Motors. И даже сенсорный дисплей в салоне с диагональю 33 дюйма.

Fisker Ocean

Электрический кроссовер с пробегом под 600 км и стоимостью почти 38 тыс. долларов. Этот первый кроссовер марки показали на выставке CES 2020. Как и концепт, серийный автомобиль сделан из полностью перерабатываемых материалов, имеет солнечную панель на крыше и «Калифорнийский режим, когда открываются все окна, включая заднее лобовое.

Mercedes-Benz EQS

Пробег от одной зарядки у этого электрического лимузина - под 600 км, цена - больше 100 тыс. долларов. Он вырос из концепта Vision EQS, который впервые дебютировал еще в 2016 году и был попыткой создать электрический роскошный седан S-класса.

Toyota bZ4X

Спортивный электрический кроссовер имеет запас хода в 450 км. Он вырос из концепта bZ4X BEV Concept, в котором bZ означает «за пределами нуля»).

Volkswagen ID.4

Электрический немецкий кроссовер способен проехать на одной зарядке около 450 км. Цены на него стартуют с 40 тыс. долларов.

Немецкий электрокар появился из концепта ID, представленного еще в 2016 году. В серийной версии Volkswagen воплотил практически все, что задумывалось в концептуальной, включая кузов и салон из переработанных и перерабатываемых материалов.

Volvo XC40 Recharge

На старте шведско-китайский электрический кроссовер имеет пробег от одной зарядки под 400 км и цену от 55 тыс. долларов.

Серийная версия базируется на концепте Volvo Concept Recharge, который ознаменовал начало полного перехода Volvo на электротягу. Внешне серийная модель похожа на концепт. И основная идея компании в том, чтобы электрические версии не сильно отличались внешне от авто с ДВС. Зато в салоне - программное обеспечение от Google. От карт до музыки.

Из недостатков уже воплощенных в серию концептов можно назвать то, что это - не автономные и не летающие авто. Правда, пока не понятно, к сожалению или к счастью. Но наверняка в 2022-м и такие концептуальные идеи вполне могут стать серийными.